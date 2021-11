Ernesto Macías no aspirará al Senado en 2022

El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, uno de los alfiles del expresidente Álvaro Uribe y férreo defensor del Gobierno de Iván Duque, anunció en las últimas horas que no aspirará a un tercer periodo consecutivo en el Congreso.

Quien fuera el primer presidente del Senado en el actual periodo reveló que tras un encuentro con Uribe, este le insistió que continuara en el Órgano legislativo, pero pese a ello tomó la decisión de dar un paso al costado.

"En reunión con el expresidente Álvaro Uribe en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible", expresó el senador en su cuenta de Twitter.