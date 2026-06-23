Elecciones 2026: Registraduría dice que 99,99 % de preconteo coincide con escrutinio

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó este martes que ratificó que el preconteo de votos tuvo unos “eficientes niveles de acierto”, por lo cual en un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. En ese sentido, la entidad dijo que eso “garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.
En un comunicado de prensa, esa entidad señaló que cerca de 9.000 personas —entre jueces de la República y notarios— integraron 2.992 comisiones escrutadoras realizaron esa tarea del conteo de sufragios, el cual terminó en las últimas horas.
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