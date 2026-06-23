Elecciones 2026: Registraduría dice que 99,99 % de preconteo coincide con escrutinio

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó este martes que ratificó que el preconteo de votos tuvo unos “eficientes niveles de acierto”, por lo cual en un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. En ese sentido, la entidad dijo que eso “garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”. En un comunicado de prensa, esa entidad señaló que cerca de 9.000 personas —entre jueces de la República y notarios— integraron 2.992 comisiones escrutadoras realizaron esa tarea del conteo de sufragios, el cual terminó en las últimas horas. Le puede interesar: Hasta dos días más podría tardar el proceso de escrutinio, confirma el presidente del CNE desde Corferias.

“La entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, añadió el pronunciamiento.

Finalmente, la Registraduría anunció que dio por terminado el proceso en el que participaron más de 1 millón de ciudadanos. “Con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia” en compañía de la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación.

En ese sentido, el jefe de la misión de Transparencia Electoral, Francisco Guerrero, señaló que “una vez más el sistema electoral de Colombia ha funcionado, lo ha hecho de manera adecuada”. “Hemos visto una jornada pacífica y una jornada de mucha participación. Ahora lo único que corresponde es dejar que las autoridades hagan su trabajo, se hagan los recuentos correspondientes, el escrutinio y obviamente que los participantes del proceso reconozcan los resultados”, expresó el delegado de esa misión internacional. Conozca: Ya acabó el escrutinio municipal y los cambios en votos son ínfimos

Guerrero fue enfático en hacer un llamado a la ciudadanía para que “con paciencia aguarden que el proceso electoral concluya, que se lleven a cabo los escrutinios y que se lleven a cabo los recuentos. Por supuesto a los candidatos y a los partidos políticos que los representan, que se normen por la legalidad y, sobre todo, por la civilidad para que gane el que más votos haya obtenido”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las elecciones de 2026 contaron con la participación ciudadana más alta en la historia de Colombia, con un 63,6 % del censo electoral: representa una participación de 26.345.364 de personas.

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