“Presidente, es el momento de hacer cambios profundos, de grandes decisiones”: Honorio Henríquez a Abelardo de la Espriella

“Es el momento de cambios profundos y grandes decisiones, lo que solo es posible bajo su liderazgo y con la unidad de la Nación que usted, como presidente, está en el deber de convocar”, aseguró el presidente del Senado al iniciar su discurso.

Henríquez, perteneciente al Centro Democrático, fue uno de los protagonistas de las disputas de poder entre aquel partido y el del mandatario (Defensores de la Patria) por obtener la dirigencia de la Cámara Alta del Congreso. A pesar de la disputa entre ambos movimientos de derecha, el discurso de Henríquez fue conciliador.

Tras terminar de jurar ante la nación que cumplirán con sus deberes constitucionales, el presidente Abelardo de La Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo le dieron paso a Honorio Henríquez, presidente del Senado, para que diera unas palabras en nombre del Legislativo.

También habló de problemáticas como “la seriedad en la diplomacia, la expansión del microtráfico, los préstamos extorsivos y otros delitos por organizaciones colombianas”.

En su discurso, añadió que ser presidente no se trata solo de hacer promesas, sino de cumplirlas. Tras eso, mencionó que aquello será clave para combatir la pobreza y la desigualdad; además de mejorar la economía del país.

“Millones de jóvenes sueñan con encontrar oportunidades aquí en su tierra y no tener que buscar futuro lejos de Colombia. Empresarios, comerciantes, emprendedores reclaman estabilidad, apoyo del Estado, menos impuestos y mejores condiciones para invertir”, aseguró el político del Centro Democrático.

Entre los problemas más preocupantes y con más necesidad de atención, dijo Henríquez, está la crisis del sistema de salud, los casos de corrupción y la necesidad de reducir, cada vez más, la tasa de desempleo.

Mientras Henríquez hablaba, Restrepo y De la Espriella los escuchaban atentos a un lado del escenario. De vez en cuanto, el público interrumpió con aplausos. Con ese ambiente, el presidente del Senado continuó con su discurso:

“En mi ejercicio como presidente del Senado, dedicaré los mayores esfuerzos para lograr un diálogo de Nación que escuche a los expresidentes respetuosos con los dirigentes de los distintos partidos, que dialogue con los gremios y los sindicatos para construir entre todos la solución de nuestros problemas”, dijo.

Henríquez también fue enfático en señalar la importancia de seguir respetando el pluralismo político en Colombia: la variedad de partidos y posiciones políticas y, sobre todo, señaló la importancia de llegar a consensos para construir país.

“El ejercicio político no se mide jamás por la intensidad de las confrontaciones (...) cada minuto que dediquemos a los conflictos es un minuto que le robamos a las soluciones que clama el pueblo”, le dijo Henríquez a De la Espriella.

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En ese mismo sentido, Henríquez aseguró que Colombia no necesita más desencuentros por medio de redes sociales, ni insultos, ni ataques, ni llamados a estallidos sociales o la desobediencia civil; un dardo que cae en el regazo del Pacto Histórico, partido que ha invitado a unirse a un estado de desobediencia civil pacífica.

En cuanto a la unión, el senador del Centro Democrático volvió a dirigirse a De la Espriella para agregar:

“A todo nuevo gobierno no falta quien le aconseje alimentar el debilitamiento de los partidos para garantizar la gobernabilidad e imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo democracia y fortaleciendo caudillismo. Será con este consenso por Colombia, construido en medio de la diversidad, que podamos también enfrentar los retos políticos que nos esperan”.

Para cerrar su discurso, Henríquez aseguró que es necesario volver a atraer a los ciudadanos colombianos que decidieron irse al exterior para que vuelvan a construir país. Además, aseguró que la unión de Colombia al Escudo de las Américas le parece un punto clave para recuperar la seguridad y el prestigio de Colombia en el mundo.

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”La democracia no se fortalece con nuestras diferencias. Se fortalece cuando aprendemos a ponerlas en servicio del bien común”, dijo, y agregó: “hay que devolverle el respeto y reconocimiento a los hombres y mujeres que integran la gloriosa fuerza pública de Colombia. A ustedes todo el honor y la gloria”.

Tras agradecerle al auditorio, Henríquez le deseó buen camino a De la Espriella y le recordó que el país está en sus manos. “Bienvenidos a un nuevo amanecer”, culminó.

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