Elecciones 2026: Centro Carter pidió respetar resultados y elogió sistema electoral

A dos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, el Centro Carter destacó la organización y el carácter “pacífico” de las elecciones el pasado 31 de mayo. También hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a respetar el proceso electoral durante las etapas de escrutinio y verificación de los resultados oficiales, en relación a la declaración del presidente Gustavo Petro que no reconoció los resultados del preconteo.
En una declaración preliminar publicada este martes, la organización internacional elogió a las autoridades electorales colombianas por el desarrollo de una jornada que registró una alta participación ciudadana y una cifra récord de personas involucradas en distintas tareas del proceso, entre ellas jurados de votación, testigos de partidos políticos y observadores nacionales.
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Según los resultados preliminares divulgados la noche de las elecciones, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que el país se prepara para una segunda ronda electoral. Los resultados definitivos serán anunciados una vez concluyan las labores de escrutinio adelantadas por las comisiones correspondientes.