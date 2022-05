Egan Bernal abandonó por un momento el caballito de acero para meterse a la contienda electoral. A 11 días de las elecciones, el pedalista dijo que su voto será para Federico Gutiérrez, quien le agradeció su apoyo.

“Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños”, dijo el candidato Gutiérrez, quien agregó que el respaldo del vigente campeón del Giro de Italia lo hacía sentir orgulloso.

En su respuesta, Bernal le dijo a Gutiérrez que juntos iban a unir a Colombia.