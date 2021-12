“La dignidad no se negocia”: Edward Rodríguez renuncia al Centro Democrático

El trago amargo que le quedó por no ser uno de los precandidatos de la consulta del uribismo para la selección del candidato presidencial, llevó al representante Edward Rodríguez a presentar su renuncia al Centro Democrático.

Esto pese a que su nombre fue incluido en la lista del partido al Senado, presentada este lunes.

“La dignidad no se negocia, fui maltrato por un ‘Comité de Ética’ que me excluyó sin razón alguna de las encuestas del partido donde pedía solamente participar. Comité que ahora me avala para ser senador”, dijo en una carta que publicó en sus redes sociales.

Dijo que la “falta de palabra” de las directivas del partido lo obligaron a replantear su camino y dar un paso al costado.