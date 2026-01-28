Los disparates y la obsesión de Gustavo Petro con temas sexuales en sus discursos

Lo que debía ser evento de toda la seriedad e importancia para la salud de Bogotá y Colombia, terminó convertido en tarima para que el presidente Gustavo Petro expusiera, otra vez, la fijación que parece tener con la sexualidad y el sexo. El hecho ocurrió en medio del anuncio conjunto de la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá de un Convenio de Cooperación para poner nuevamente en funcionamiento el Hospital San Juan de Dios. Entérese: “Los Brayan son hombres vampiros codiciosos”, las mujeres y sus clítoris, y otras desacertadas frases del reciente Consejo de Ministros de Petro Los rostros del alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de Salud, Gerson Bermont, lo decían todo. Casi atónitos, escucharon cómo el jefe de Estado terminó hablando de “mastodontes de músculo y sin cerebro”, de Jesús dizque haciendo el amor con María Magdalena, de médicos teniendo sexo en los arbustos y hasta de lo “inolvidable” que es en la cama. No es una exageración. La reacción de los funcionarios distritales contrastó con la del ministro de Educación, Daniel Rojas, y del público, quienes reían mientras esas frases se escuchaban.

Cuando Petro estaba criticando que supuestamente el país dejaría caer ese hospital y que él, como alcalde de la capital (2012-2015), se opuso e intentó recuperarlo, expresó: “¿cuánta enfermera y médico por aquí entre estos árboles no hizo el amor? Porque así es, esa es la ley de la vida: enamorarse. Y gracias a eso, atendían con amor a sus pacientes. Y era un hospital de guerra, yo lo alcancé a conocer. Cuando entré, yo veía todas esas camillas y los médicos”.

En otro aparte de su discurso, el presidente sugirió que “los jóvenes pobres de Bogotá roban celulares para dárselos a sus novias, porque las novias viven adictas a la televisión y al mercado”. Posteriormente, inclinado y recostado en su brazo derecho sobre el atril presidencial y con el pie del mismo lado cruzado, sacó a relucir a Jesús, su vida de “revolucionario” y su dizque actividad sexual para terminar diciendo que, para él, las mujeres preferían al hombre flaco e inteligente y no al musculoso y bruto.

“(Jesús) fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres no importa cómo sea su cuerpo”, expresó.

Esa última frase la hiló con su visión de que las mujeres latinas “son más hermosas” que las europeas. “Eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará porque es inteligente y sabe bailar y nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando macumba, pero eso se vuelve poesía todo el tiempo”, dijo sosteniendo un lápiz con su mano izquierda.

A esto, agregó que “ahí es que somos reyes en el mundo. En el mundo. La verdad que las europeas no son tan bonitas, entonces las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa y eso lo sabe el mundo. Bueno, pero no me meto en ese problema”. Lea más: Cuestionan comportamiento del presidente Petro con la directora del PNIS, Gloria Miranda: ¿Es acoso? Luego, se ufanó de ser ‘buen polvo’ y que eso no debía ser objeto de cubrimiento por parte de los medios de comunicación. Por eso, dijo que “a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y pienso y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí (en la cama)”.

“Alguien contará, yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima, porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente, de nuevo, en esclavas y esclavos. Y conmigo no se hará”, remató el presidente Petro.

El desespero de Gerson Bermont por el discurso de Petro

Estos disparates dejaron al alcalde Galán y al secretario de Salud Bermont frustrados. Así lo reconoció este último en una entrevista con 6AM W de Caracol Radio, en donde dijo que el discurso del mandatario le pareció “desesperante”. ¿Y cómo no?

El funcionario aseguró que “fue muy frustrante que durante dos años, trabajando en un tema de la mayor relevancia para el país y para la ciudad, terminamos en las estrellas, terminamos en todos lados menos en el foco que es el San Juan de Dios, que es un patrimonio de los colombianos, que es un patrimonio de la medicina y la salud y va a ser el futuro para los próximos años de nuestra sociedad”. Le puede interesar: ¿Petro hizo alocución presidencial sin estar en sano juicio? Hasta los médicos se alarmaron tras escuchar varias incoherencias Gerson Bermont también se refirió a las declaraciones que hizo Gustavo Petro sobre supuestas fallas en el sistema de salud en la pandemia del covid-19. “Insultó a los médicos en el covid diciendo que el 80 % de las personas murieron en la casa sin atenciones y eso fue falso. Insultó a los periodistas, insultó a las mujeres en una forma misógina con esos comentarios que hizo”, expresó. Incluso, durante el evento puso un trino en el que escribió que firmó ese convenio “por respeto a los bogotanos y a los colombianos” y buscando “acuerdos por el bien de los ciudadanos por encima de los insultos, mentiras y cualquier falta de tino de Presidencia, con quienes estamos buscando ese trabajo conjunto. Primero la ciudadanía”.