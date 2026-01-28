Los disparates y la obsesión de Gustavo Petro con temas sexuales en sus discursos

Lo que debía ser evento de toda la seriedad e importancia para la salud de Bogotá y Colombia, terminó convertido en tarima para que el presidente Gustavo Petro expusiera, otra vez, la fijación que parece tener con la sexualidad y el sexo. El hecho ocurrió en medio del anuncio conjunto de la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá de un Convenio de Cooperación para poner nuevamente en funcionamiento el Hospital San Juan de Dios.
Los rostros del alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de Salud, Gerson Bermont, lo decían todo. Casi atónitos, escucharon cómo el jefe de Estado terminó hablando de “mastodontes de músculo y sin cerebro”, de Jesús dizque haciendo el amor con María Magdalena, de médicos teniendo sexo en los arbustos y hasta de lo “inolvidable” que es en la cama. No es una exageración.
La reacción de los funcionarios distritales contrastó con la del ministro de Educación, Daniel Rojas, y del público, quienes reían mientras esas frases se escuchaban.