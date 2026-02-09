x

Defensa de Ricardo Roa dice que imputación por campaña Petro “no ha sido notificada”

El presidente de Ecopetrol es investigado por violación de topes de la campaña de Petro en 2022 y por tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento.

  • Ricardo Roa fue el gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. FOTO COLPRENSA
    Ricardo Roa fue el gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Luego de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación radicará dos solicitudes de formulación de imputación en contra del hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, su abogado se pronunció. Según un comunicado de prensa, esa defensa técnica y material “no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación”.

Le puede interesar: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias por lujoso apartamento.

El abogado Juan David León expresó que no los han citado por investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades en la campaña presidencial de 2022 que ganó Gustavo Petro— ni por la compra del apartamento 901. “Únicamente se entenderá surtida una notificación cuando esta se realice a través de los canales institucionales”, se lee.

Por otro lado, aseguró que una formulación de imputación es un “acto de comunicación” de la Fiscalía y que por eso “se mantiene incólume la presunción de inocencia” de Roa.

En ese sentido, aseguró que desde que al funcionario de Ecopetrol lo investigan por la presunta violación de topes de campaña y por la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, “se han recolectado diversos medios de conocimiento que desvirtúan las acusaciones formuladas en su contra” y que los señalamientos serán “debidamente” controvertidos.

Así mismo, el abogado sostuvo que Roa “continuará en plena disposición de atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades”, sobre las que dijo han atendido “de manera oportuna y sin dilación alguna”.

Finalmente, señaló que demostrarán la “inexistencia de irregularidad alguna en la actuación” del funcionario del Gobierno Petro.

Amplíe la noticia: CNE sancionó a la campaña presidencial de Petro por violación de topes por más de $3.500 millones y pide a Fiscalía investigar a Ricardo Roa

Vale recordar que Roa está siendo investigado por superar los límites legales de financiamiento previstos para las elecciones en Colombia. En noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para que se le investigara por su responsabilidad como gerente.

Según el organismo, el entonces gerente tenía la tarea de autorizar gastos, firmar contratos y aprobar cualquier operación contable. En su versión libre, afirmó haber mantenido un reporte continuo y directo a la plataforma Cuentas Claras, lo que, para el CNE, confirmaba su control centralizado sobre la gestión económica.

Así mismo, el presidente de Ecopetrol es investigado por un supuesto beneficio a favor de Juan Guillermo Mancera, quien habría obtenido un contrato de Ecopetrol tras participar en un negocio previo de compra-venta de un apartamento con él. La Fiscalía considera que esta situación pudo constituir un uso indebido de la posición de Roa para favorecer intereses particulares.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa compró el apartamento 901, ubicado en Bogotá. Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de la petrolera. El punto clave que indagan los investigadores es si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera el cargo, tuvo algún nexo con decisiones o procesos contractuales dentro de la compañía.

El apartamento pertenecía a una firma del inversionista en gas y petróleo Serafino Iacono y cuyos pagos terminó desembolsando una firma del coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera.

¿Ricardo Roa ya fue imputado por la Fiscalía?
No. La Fiscalía anunció que radicará solicitudes de imputación, pero la defensa asegura que aún no ha sido notificada formalmente de ninguna audiencia.
¿Qué dice el abogado de Roa sobre el proceso?
Afirma que la imputación es un acto de comunicación y que se mantiene intacta la presunción de inocencia del presidente de Ecopetrol.
¿Por qué delitos investiga la Fiscalía a Ricardo Roa?
Por presunta violación de topes de campaña en 2022 y un posible tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Actividades ilegales
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Elecciones 2022
Delitos electorales
Campaña Petro presidente
Financiación ilegal campaña Petro
Colombia
Ricardo Roa
