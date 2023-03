Con Roy Barreras a la cabeza, petrismo le dio la espalda a su reforma política: así fue la novela

Semejantes gabelas –que contradicen la lucha contra el clientelismo y la corrupción que pregona el ‘gobierno del cambio’– llevaron a Petro y sus aliados a darle la espalda al proyecto. Primero lo hizo el ministro del Interior, Alfonso Prada, que advirtió que, si no se mejoraba el texto, se iba “a pedir su hundimiento” para comenzar de cero. Luego, hizo lo propio la bancada del Pacto Histórico en Cámara, que admitió que la reforma no era política, sino “politiquera”.

“En un acto de soberbia política no nos permitieron darle trámite a la proposición de archivo. El país tiene que saber que el Gobierno Nacional no fue el muro de contención a la reforma política. De ser así, hubieran permitido que hubiéramos votado”, aseguró a su turno el senador Jorge Enrique Benedetti que, junto a la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), habían propuesto archivar el proyecto.

“Hoy sale el presidente del cambio diciendo que no apoya la reforma política porque no tiene nada de progresista. ¿Quiénes la construyeron y la presentaron? El ministro Prada con la firma de Roy Barreras. Reconozcan que la retiran porque los colombianos se dieron cuenta del adefesio que querían pasar con la excusa de querer mejorar la política, pero no era más que para buscar beneficios para ustedes mismos y atornillarse en el poder”, alegó.

También salió en defensa del senador Ariel Ávila, uno de los coordinadores ponentes del proyecto y a quien muchos señalaron de agregar los controvertidos ‘micos’ a última hora: “Rechazo enfáticamente los señalamientos contra los ponentes que intentaron mejorar el proyecto, así no nos guste. Al Presidente no le gusta, a mí tampoco, a algunos tampoco y eso inspira solicitudes de archivo. Lo que a mí me inspira es la apertura del debate”.

Al acoger su petición, el archivo del proyecto tuvo el respaldo del pleno de la Comisión y si bien Prada convocó a “un gran debate nacional” respecto al contenido de una próxima reforma política, admitió –con resignación– que difícilmente la discusión podrá darse en pleno año electoral, lo que implica que se tramite en 2024, cuando probablemente Petro ya no goce de las mismas mayorías en el Congreso, como evidenció esta novela.

A modo de conclusión, la senadora Paloma Valencia hizo una radiografía de lo ocurrido y, haciendo alusión a recientes controversias del Presidente, cerró el debate con pulla incluida: “Petro terminó apoyando la iniciativa de la oposición de archivar esta nefasta, politiquera y monstruosa reforma política. Llama la atención que este jueves amanecimos con que el Pacto Histórico no radicó la reforma, no la modificó, ni le hizo ponencia. Mejor dicho, no criaron la reforma política. Sí se queda uno con la duda de cómo es que tienen tantos hijos que no crían”.