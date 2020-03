La insistencia de la Comisión de Paz del Congreso en funcionar virtualmente

Prueba de esa dificultad fue lo ocurrido con la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que en tres ocasiones había “alzado la mano” y que no se le había hecho caso en ningún momento. El senador Roy Barreras, encargado de la moderación le respondió que no había visto su mano. Y ella, entre risas, le explicó que “alzar la mano” era no un acto literal, sino una herramienta de la aplicación usada para la reunión.

Otro punto, menos anecdóticos, fueron tratados en dicho encuentro. El senador Efraín Cepeda hizo un reparo al respecto del encuentro: “Yo creo que esta reunión, además de llamarse virtual, debería ser informal. El decreto dice ‘las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados por el reglamento’ y eso no lo tenemos”.

Sobre lo mismo se pronunció el senador del Polo Democrático, Alberto Castilla, quien dijo que esta reunión virtual de la comisión era informal pues todavía no se ha resuelto el futuro del trabajo del Congreso. En esa línea, el senador Armando Benedetti aseveró que “el decreto que sacó el Gobierno (avalando las sesiones virtuales) es para lavarse las manos”.

