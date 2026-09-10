Claudia López pasó de denunciar a Petro en CIDH por “sicariato político” a pactar una “Alianza por la vida”

Los últimos protagonistas del dicho “la política es dinámica” en Colombia son el expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Una fotografía que publicó el exmandatario en sus redes sociales muestra una posible alianza entre ambos líderes con miras a las elecciones regionales de 2027. Esto se sabe de la “nueva” alianza.
El ahora jefe absoluto del Pacto Histórico escribió en un trino en su cuenta de X (antiguo Twitter) que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.
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