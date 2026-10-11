Carolina Restrepo y su forma de mandar en el ICBF

En los pasillos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) nadie habla de la llegada de Carolina Restrepo como un simple cambio de directora. Desde que se sentó en la silla, ha movido contratos, equipos, programas y hasta la forma en que se nombran a los niños y a las niñas. Y mientras más mueve, más ruido hace, pues su estilo pendenciero ha sido un marca en las redes sociales, donde responde a quienes la critican como si no fuera una funcionaria pública.
Llegó diciendo que venía a “ordenar la casa”. Anunció revisiones de contratos, de funcionarios y de operadores, y avisó que no piensa ceder ante presiones para dejar a alguien o a algún negocio cómodo dentro de la entidad. “Contrato que no esté soportado, funcionario que no tenga funciones, sale”, dijo en agosto. Y no hablaba de una oficinista; el ICBF tiene más de 10.000 funcionarios de planta, más de 15.000 contratistas y unas 40.000 madres comunitarias.
Esa revisión, según contó, le ha servido para encontrar “ruedas sueltas” en la contratación y en el manejo de la plata. “Ustedes no saben la corrupción que estamos encontrando acá”, dijo. Hasta ahora, sin embargo, esas afirmaciones no han venido acompañadas de nombres ni de cifras concretas.
Lo que sí ha puesto nombre y apellido a la polémica es su manera de hablar. Restrepo se ha vuelto incómoda para quienes rechazan sus posturas más radicales, sobre todo cuando cambia rótulos con los que buena parte de la sociedad estaba familiarizada. Uno de los más sonados tiene que ver con las familias; según ella, no existen en plural, porque en el país solo hay un tipo de familia, la conformada por padre, madre e hijos, sin embargo, luego aclaró que, aunque las personas que conforman un hogar pueden variar (padres, madres, abuelos, tíos, cuidadores, amigos e incluso mascotas), para el instituto lo fundamental es el cuidado del menor y que “familia hay una, la de cada uno”.
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Ese tono contestatario la ha llevado a una especie de juicio permanente en redes sociales, donde se defiende sin filtros institucionales. Su cuenta de X (antiguo Twitter) se volvió una arena de toma y dame con cualquiera que la cuestione. A un usuario que se presentaba como investigador académico le escribió: “Don Camilo, ya que se presenta como ‘investigador académico’, le sugiero empezar por un cursito de inglés”. Sus críticos dicen que es soberbia, provocadora y distante.
Dentro del Instituto, en cambio, la percepción es otra. Quienes la conocen hablan de una persona cordial, amable y respetuosa que saluda, agradece y explica que su interés es trabajar por la niñez y la adolescencia. Para lograrlo, repite, necesita un equipo comprometido que ame lo que hace y que además tenga experiencia en cada proceso. Aunque no es pedagoga ni agente educativa ni madre ni madre comunitaria, reconocen en ella a la líder con un carácter fuerte que la entidad necesita hoy. Pero es justo ahí donde se enfocan sus críticos.