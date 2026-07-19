“De los candidatos a presidencia del Senado, que entre el diablo y escoja”: senadora Jennifer Pedraza

Tras ganar una curul en el Senado y ver las únicas dos opciones que quedaban para segunda vuelta presidencial, Jennifer Pedraza, congresista de Dignidad y Compromiso, solo tenía una claridad: llegara quien llegara a la Presidencia, ella sería oposición.
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Hoy, el gobierno de Abelardo de La Espriella está ad portas de posesionarse ante el Congreso, desde donde la joven política vigilará sus propuestas y acciones; dice que estará lista para poner en la agenda los temas que han movido su carrera: la salud, la educación y una sociedad más justa para las mujeres.