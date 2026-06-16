Hasta para la campaña presidencial fue usada falsa acusación por abuso contra gringo; no caiga en fake news

En toda una historia del peligro de la desinformación terminó convertida una denuncia en redes sociales. El domingo pasado se conoció un video grabado por ciudadanos en Bogotá que advertían un supuesto abuso sexual contra un menor de edad en un balcón de un apartamento al norte de la ciudad. El hecho se viralizó y terminó con la captura de un ciudadano estadounidense, a quien señalaban del presunto delito.
Dos días después se conoció la verdad: el hombre estaba en Colombia junto a su esposa —ambos venían de Texas (Estados Unidos)— llevando a cabo un proceso de adopción de tres niños, el cual estaba avalado por un juez de la República y era de conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Y que lo que ocurrió en el balcón no fue un abuso sexual, sino un hecho en el que el sujeto, identificado como Grant Gial, sacó al menor para tranquilizarlo por una pataleta, según dijo el niño en un interrogatorio.
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Sin embargo, el daño estaba hecho: no solo los vecinos de la zona —por lo cual el hombre tuvo que ser sacado del edificio donde se hospedaba bajo un fuerte operativo de seguridad para evitar que lo lincharan—, sino hasta el presidente de la República, Gustavo Petro, lo señalaron de violador. El mandatario hasta le puso el rótulo de ser “de derecha” en Estados Unidos.