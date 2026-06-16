Hasta para la campaña presidencial fue usada falsa acusación por abuso contra gringo; no caiga en fake news

En toda una historia del peligro de la desinformación terminó convertida una denuncia en redes sociales. El domingo pasado se conoció un video grabado por ciudadanos en Bogotá que advertían un supuesto abuso sexual contra un menor de edad en un balcón de un apartamento al norte de la ciudad. El hecho se viralizó y terminó con la captura de un ciudadano estadounidense, a quien señalaban del presunto delito. Dos días después se conoció la verdad: el hombre estaba en Colombia junto a su esposa —ambos venían de Texas (Estados Unidos)— llevando a cabo un proceso de adopción de tres niños, el cual estaba avalado por un juez de la República y era de conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Y que lo que ocurrió en el balcón no fue un abuso sexual, sino un hecho en el que el sujeto, identificado como Grant Gial, sacó al menor para tranquilizarlo por una pataleta, según dijo el niño en un interrogatorio. Le puede interesar: De goleada a empate: así igualó la derecha a la izquierda en gobiernos de Suramérica. Sin embargo, el daño estaba hecho: no solo los vecinos de la zona —por lo cual el hombre tuvo que ser sacado del edificio donde se hospedaba bajo un fuerte operativo de seguridad para evitar que lo lincharan—, sino hasta el presidente de la República, Gustavo Petro, lo señalaron de violador. El mandatario hasta le puso el rótulo de ser “de derecha” en Estados Unidos.

Petro terminó retractándose en un trino en X (antiguo Twitter), en donde inició diciendo que Gial sacó “al balcón (al niño) por un atoramiento por comer mal la comida” y terminó hablando de la lucha armada en el Meta, de la guerrilla en el Tolima, de Jurgen Habermas y de inteligencia artificial.

Por su parte, el gringo anunció acciones legales contra los vecinos que grabaron el video virtalizado en redes. Su abogado defensor, Fabio Humar, declaró que a las personas que grabaron el video viral los denunciará por los delitos de falso testimonio, injuria y calumnia y fraude procesal. El caso será radicado ante la Fiscalía General de la Nación.

En medio de la indignación que generó la falsa acusación y con el aval del presidente —quien lleva más de 10 años difundiendo noticias falsas en sus redes sociales—, varias cuentas militantes del petrismo difundieron una foto falsa de Grant Gial apoyando la campaña de Abelardo de la Espriella. En la foto se ve supuestamente al extranjero sonriente y levantando el dedo pulgar de su mano izquierda mientras sostiene una bandera de Colombia y una pancarta del candidato presidencial que dice “Firme por la Patria”. Esa imagen fue compartida masivamente en X con señalamientos de que “los pedófilos apoyan” a De la Espriella.

Una cuenta que suplanta a la excandidata presidencial Claudia López publicó un largo trino en el que escribió: “Firmes por la Pedófilia (sic). Este extranjero de Texas Grant Gail, asesor, consultor y financiador de la campaña defensores de la Patria del defensor de violadores, narcos, EPS ladrones, paramilitares, feminicidas y bandidos (...) el amigo pedófilo de Abelardo de la Espriella fue capturado abusando de un bebé en un balcón de Usaquén, donde tenía además 3 niños encerrados en la misma habitación del hotel”.

Otras publicaciones sugerían que quienes “defienden al pedófilo son las que hacen campaña por Abelardo de la Espriella”. También hubo trinos que ponían la foto falsa y escribían “firmes por la mafia gringa pedofila (sic) y destripadora”. Incluso, otras hacían conexiones sacadas de los cabellos que sugerían que “Espriella ha defendido a abusadores sexuales. Espriella es estadounidense. Los estadounidenses vienen a Colombia a abusar de niños. Los Estados Unidos van por Esprilla. ¿Aun así hay colombianos que van a votar por Espriella (sic)”.

No obstante, la imagen es falsa y se trata de una versión editada de una captura de pantalla de un video publicada en una cuenta en Instagram que apoya al candidato presidencial. En ese reel sale una mujer que vestía una chaqueta blanca, la cual tenía un micrófono de solapa. De hecho, las personas que se alcanzan a ver al fondo, dan cuenta de que se trata de la misma imagen.