“Quieren acabar con nosotras. Estoy absolutamente desconsolada de saber hasta dónde son capaces de llegar. Me estoy cansando. Esto es lo que quieren: que uno se quiebre, que uno se cuestione si esto al final vale la pena. Veo a mi familia sufrir y me pregunto si vale la pena. No creo que pueda resistir 4 años así. Las armas del sicariato moral matan psicológica y afectivamente. Están dispuestos a matar simbólicamente a quienes no piensan como ellos”.