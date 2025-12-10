Reforma laboral: desde esta fecha empezará el pago de horas nocturnas a partir de las 7 p.m.

Millones de trabajadores en Colombia verán próximamente un cambio que impactará directamente su bolsillo: el inicio de la jornada nocturna se adelantará dos horas antes de lo habitual. Esto significa que quienes laboren en sectores como comercio, transporte, salud o vigilancia recibirán un recargo adicional por más horas de trabajo nocturno, mientras que las empresas deberán ajustar sus costos laborales para cubrir esta nueva obligación. Puede leer: ¡Pilas! Estos son los cuatro permisos remunerados que por ley su empresa debe darle con la nueva reforma laboral

¿Desde cuándo empieza a regir el nuevo horario nocturno?

El 25 de diciembre de 2025 es la fecha exacta en que comenzará a aplicarse el cambio. Todas las horas trabajadas entre 7:00 p.m. y 6:00 a.m. deberán reconocer el recargo nocturno vigente del 35% sobre la hora ordinaria, de acuerdo con la reforma laboral reciente.

Actualmente, el horario nocturno inicia a las 9:00 p.m., por lo que el cambio implica dos horas adicionales de recargo para cada turno que se desarrolle dentro de esta franja. Entérese: ¿Qué cambia en la prima de diciembre con la reforma laboral? Aquí se lo explicamos A diferencia de otros ajustes que se implementarán de manera gradual, el cambio del horario nocturno será efectivo de inmediato, permitiendo que los trabajadores se beneficien de las nuevas tarifas desde la primera noche de aplicación.

Incremento gradual de recargos dominicales y festivos

Es importante diferenciar el cambio de la jornada nocturna del ajuste progresivo de los recargos dominicales y festivos, que se aplicará en varias fases: Primera fase (julio de 2025): recargo pasa del 75% al 80%. Segunda fase (julio de 2026): recargo aumenta al 90%. Fase final (julio de 2027): recargo alcanza el 100% sobre la hora ordinaria. Vea aquí: ¿Más descanso, menos trabajo? Con 18 festivos, la semana laboral del 2026 será de 43 horas en promedio Este calendario permite a las empresas ajustar sus estructuras de costos y sistemas de nómina mientras la medida se implementa de manera escalonada.

Bloque de preguntas y respuestas