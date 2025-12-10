Reforma laboral: desde esta fecha empezará el pago de horas nocturnas a partir de las 7 p.m.

Millones de trabajadores en Colombia verán próximamente un cambio que impactará directamente su bolsillo: el inicio de la jornada nocturna se adelantará dos horas antes de lo habitual.
Esto significa que quienes laboren en sectores como comercio, transporte, salud o vigilancia recibirán un recargo adicional por más horas de trabajo nocturno, mientras que las empresas deberán ajustar sus costos laborales para cubrir esta nueva obligación.
