De la Espriella cumplió fallo en alocución: pidió excusas por vulnerar neutralidad religiosa

“Aunque me identifico como creyente (soy católico), respeto la separación entre la Iglesia y el Estado”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella al final del mensaje que dio a los colombianos este domingo 30 de agosto, en un espacio que ya es usual desde hace semanas. Como le ordenó el juez quinto laboral del circuito de Bogotá, el presidente cumplió el fallo de tutela y pidió excusas por “si alguien se sintió incómodo” con los actos religiosos que se llevaron a cabo el día de la posesión presidencial en la Arena USC en la Universidad Santiago de Cali, cuando hablaron sacerdotes, un pastor y un rabino. En contexto: ¿Presidente De la Espriella vulneró la neutralidad religiosa durante la posesión? Juez le exige disculpas públicas “Si este acto pudo generar incomodidad, o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello”, dijo De la Espriella. Y se despidió con un mensaje: “Que viva Cristo rey”. Según el fallo, De la Espriella debía ofrecer disculpas públicas a todo el país a más tardar el 30 de septiembre. Y es que, si bien el juez reconoció que los funcionarios tienen derecho a la libertad religiosa, señaló también que, mientras ejercen funciones públicas, deben evitar asociar su cargo con un credo particular.

Para el juez, el espacio de alabanza dentro de la posesión presidencial desconoció el carácter laico del Estado. En respuesta, De la Espriella también explicó que el punto de “invocación” fue aprobado en el orden del día por el Congreso. Añadió, hablando de la Constitución, que garantizará la libertad de “profesar cualquier religión y de no profesar ninguna” así como de hacerlo de manera pública o privada.

Balance de las emergencias naturales

En sus dos primeros puntos durante la alocución, el Presidente entregó un balance sobre el terremoto del pasado 10 de agosto, así como de los incendios forestales que han afectado principalmente al departamento del Tolima. Con respecto al temblor de 7,4 grados en la escala de Richter que afectó al occidente del país, dijo que seguirán buscando a las más de 150 personas que siguen desaparecidas. “Ninguna familia puede decir que el Estado dejó de buscar a uno de los suyos”, indicó.

Señaló que se registran alrededor de 35.900 viviendas completamente destruidas, 331 personas heridas, 4.261 colegios afectados y 400 centros de salud en las mismas; en total, unos 452.000 colombianos han sentido las consecuencias del desastre natural. E indicó que ya se puso en marcha el plan de reconstrucción. Sobre los incendios, que ya consumieron más de 50.000 hectáreas en el Tolima, indicó que pondrá en marcha un plan de recuperación. Entre las medidas, habló de 343 subsidios de 65 millones de pesos cada uno para reconstruir viviendas rurales que han sido afectadas por las llamas. Hablo también de entregar alimento para animales y apoyo a más de 7.000 proyectos productivos; pues esta emergencia ya deja pérdidas por unos 134.000 millones de pesos.

También habló de la seguridad y la economía