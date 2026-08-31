De la Espriella cumplió fallo en alocución: pidió excusas por vulnerar neutralidad religiosa

“Aunque me identifico como creyente (soy católico), respeto la separación entre la Iglesia y el Estado”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella al final del mensaje que dio a los colombianos este domingo 30 de agosto, en un espacio que ya es usual desde hace semanas.
Como le ordenó el juez quinto laboral del circuito de Bogotá, el presidente cumplió el fallo de tutela y pidió excusas por “si alguien se sintió incómodo” con los actos religiosos que se llevaron a cabo el día de la posesión presidencial en la Arena USC en la Universidad Santiago de Cali, cuando hablaron sacerdotes, un pastor y un rabino.
En contexto: ¿Presidente De la Espriella vulneró la neutralidad religiosa durante la posesión? Juez le exige disculpas públicas
“Si este acto pudo generar incomodidad, o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello”, dijo De la Espriella. Y se despidió con un mensaje: “Que viva Cristo rey”.
Según el fallo, De la Espriella debía ofrecer disculpas públicas a todo el país a más tardar el 30 de septiembre. Y es que, si bien el juez reconoció que los funcionarios tienen derecho a la libertad religiosa, señaló también que, mientras ejercen funciones públicas, deben evitar asociar su cargo con un credo particular.