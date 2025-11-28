Director de la Policía pidió investigación en la Dijín por el caso ‘Calarcá’: ¿por qué?

El general (r) William Rincón pidió abrir investigaciones penales y disciplinarias para revisar la forma en la que actuaron los funcionarios de la Dijín en la incautación de equipos electrónicos durante el desplazamiento de la caravana en la que estuvo alias 'Calarcá', jefe de las disidencias, hace un año.
Tras el huracán mediático que ha dejado esta investigación, el general (r) Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ya fueron suspendidos temporalmente por la Procuraduría General de la Nación.