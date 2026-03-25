El misterio de la placa AAA000: multas millonarias, registros contradictorios y un vehículo que nadie logra identificar

Las placas en los vehículos se vuelven fácilmente paisaje, sin pensar mucho en ello y sin prestarles mucha atención. Y entre tantas, ¿puede existir un carro con la placa AAA000?
Iniciamos con una búsqueda en internet y, al introducir AAA000 en las bases de datos del tránsito colombiano, aparecieron decenas de infracciones, accidentes registrados en distintos municipios y sanciones que suman cientos de millones de pesos.
Sin embargo, al revisar los datos del vehículo y de su supuesto propietario, surgen inconsistencias difíciles de explicar: un modelo de automóvil improbable, un dueño imposible de identificar y registros que se contradicen entre sí. El caso ha suscitado preguntas sobre la confiabilidad de los sistemas de registro de tránsito en el país.