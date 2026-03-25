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El misterio de la placa AAA000: multas millonarias, registros contradictorios y un vehículo que nadie logra identificar

Se desconoce quién es el propietario del vehículo con placa AAA000. Sin embargo, al realizar una búsqueda en internet, se pudo comprobar que este registra decenas de infracciones de tránsito, incluyendo 123 multas sin pagar en los últimos cuatro años.

  • ¿Quién es el dueño del vehículo con placa AAA000 y por qué tiene tantas infracciones de tránsito? FOTO: Colprensa
    ¿Quién es el dueño del vehículo con placa AAA000 y por qué tiene tantas infracciones de tránsito? FOTO: Colprensa
hace 3 horas
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Las placas en los vehículos se vuelven fácilmente paisaje, sin pensar mucho en ello y sin prestarles mucha atención. Y entre tantas, ¿puede existir un carro con la placa AAA000?

Iniciamos con una búsqueda en internet y, al introducir AAA000 en las bases de datos del tránsito colombiano, aparecieron decenas de infracciones, accidentes registrados en distintos municipios y sanciones que suman cientos de millones de pesos.

Sin embargo, al revisar los datos del vehículo y de su supuesto propietario, surgen inconsistencias difíciles de explicar: un modelo de automóvil improbable, un dueño imposible de identificar y registros que se contradicen entre sí. El caso ha suscitado preguntas sobre la confiabilidad de los sistemas de registro de tránsito en el país.

La investigación cobró fuerza en redes sociales desde que el creador de contenido, Nicolás De Leon, comenzó a explorar esta inquietud, revisando comparendos, registros vehiculares y respuestas a derechos de petición para intentar rastrear el origen del vehículo.

“Tenemos un carro que debe cientos de millones de pesos en multas. Mi primera reacción fue pensar que era un error del sistema, pero después descubrimos que no era un caso aislado”, explicó Ponce en entrevista con El Colombiano.

Según los registros consultados, el vehículo asociado a la placa AAA000 aparece descrito como un Ample Astro modelo 1928, de color verde calypso, un tono que ni siquiera existía en la época en que habría sido fabricado.

Además, el historial del vehículo acumula cifras exageradas en sanciones: 123 multas sin pagar en los últimos cuatro años, más de $24 millones en comparendos y cerca de $110 millones en multas, la más reciente del 15 de octubre de 2025. En los registros también marca 425 accidentes de tránsito asociados a la misma matrícula. Ningún carro resiste tanto.

Como si no fuese suficiente, entre los comparendos asociados a la matrícula aparecen sanciones que difícilmente corresponderían a un mismo vehículo. En los registros figuran infracciones por conducir motocicleta sin observar señales de tránsito, cruzar la calle sin utilizar un puente peatonal e incluso transportar contenedores que superan el peso permitido, faltas que ni siquiera corresponden a carros particulares.

Al revisar el historial del vehículo en el RUNT, surgió otra anomalía. Varias de las multas y accidentes asociados a la placa aparecen registrados en la misma fecha, pero en municipios distintos, lo que es difícil de conciliar con el desplazamiento real de un solo automóvil.

Según explicó el creador de contenido Nicolás De Leon, quien revisó los registros, las sanciones parecen aparecer de manera progresiva entre municipios cercanos. “Las multas tienen sentido lógico. Aparecen primero en un municipio y luego en el municipio vecino, como si el carro realmente estuviera moviéndose”, señaló. Las multas van desde Funza hasta Guamal.

Además de las inconsistencias en los comparendos, los datos del supuesto propietario también generan dudas. En algunos registros, el vehículo aparece asociado a una cédula de extranjería con el número 123456, y hasta cambian dependiendo del sistema que se consulte.

Pero la placa AAA000 tampoco parece ser un caso único. Registros similares aparecen asociados a matrículas como ABC000, ABC123 y ZZZ999, que presentan el mismo tipo de inconsistencias en las bases de datos del RUNT y del SIMIT. En el caso de ABC000, por ejemplo, los registros acumulan cerca de $695.894.132 en multas y comparendos, una cifra incluso superior a la de AAA000.

Ante las inconsistencias encontradas en los registros, De León envió derechos de petición a cuatro entidades responsables del sistema de tránsito: el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

El objetivo era aclarar si matrículas como AAA000 podrían corresponder a placas de prueba, registros administrativos o vehículos utilizados con fines técnicos dentro de los sistemas.

En sus respuestas, las entidades señalaron que no tienen registro de que estas placas correspondan a vehículos de prueba o matrículas utilizadas con fines administrativos. Por el contrario, indicaron que se trataría de vehículos activos registrados como particulares dentro de las bases de datos oficiales, lo que deja sin resolver por qué acumulan comparendos atípicos, datos contradictorios y características difíciles de conciliar con un vehículo real.

Rastrear la ubicación exacta de estos automóviles también resulta complejo. Sin embargo, los registros sí permiten identificar los municipios en los que fueron matriculados. Según la información disponible, la placa AAA000 aparece en Sitionuevo (Magdalena); la ABC123 en Facatativá (Cundinamarca) y Clemencia (Bolívar); y la ABC000 en Envigado (Antioquia).

En el caso de ABC000, algunos usuarios en redes sociales han afirmado haber visto el vehículo en zonas cercanas a Envigado y Sabaneta. Uno de los avistamientos más recientes habría ocurrido en 2019 en una urbanización residencial. De acuerdo con los registros consultados, el automóvil correspondería a un Mercury modelo 1989 de color azul.

La investigación ha permitido identificar patrones en los registros de comparendos y ubicar algunos de los municipios asociados a estas matrículas, pero muchas preguntas siguen abiertas. Las inconsistencias en las bases de datos, la dificultad para identificar a los propietarios y la naturaleza contradictoria de varias infracciones mantienen el misterio alrededor de placas como AAA000.

Más allá de la curiosidad que ha despertado el caso en internet, el episodio también plantea interrogantes sobre la forma en que se registran, consolidan y verifican las infracciones de tránsito en el país, y sobre los posibles vacíos que podrían existir en la interoperabilidad entre los sistemas que administran esta información.

En Colombia, las infracciones de tránsito se registran en sistemas como el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), que consolida la información reportada por las autoridades locales. Las secretarías de tránsito, agentes en vía y sistemas de fotodetección envían los comparendos a esta base nacional, donde quedan asociados principalmente a la placa del vehículo.

Esto significa que, en muchos casos, la sanción queda vinculada a la matrícula y no necesariamente al conductor que cometió la infracción. Si una placa es registrada de forma incorrecta o si un sistema automatizado comete un error en la lectura, los comparendos podrían terminar acumulándose sobre una matrícula equivocada.

El funcionamiento del sistema también permite entender por qué casos como el de AAA000 generan dudas. Aunque algunas personas en redes sociales han sugerido que podría tratarse de una “jugada legal” o de una matrícula utilizada con fines administrativos, expertos señalan que esa hipótesis es poco probable.

Las multas solo pueden cobrarse de forma efectiva si existe un propietario identificable. El cobro coactivo requiere establecer quién es el titular del vehículo, por lo que registrar sanciones a una matrícula sin un dueño verificable no generaría ingresos para las autoridades. Además, el sistema de tránsito colombiano está descentralizado: cada municipio reporta sus comparendos, lo que haría difícil sostener una estrategia coordinada de este tipo sin que se detectara.

En algunos países existen placas reservadas para pruebas técnicas, vehículos sin matrícula definitiva o flotas administrativas. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia pública de que AAA000 corresponda a una de estas categorías dentro del sistema colombiano.

Una explicación más probable podría estar relacionada con el funcionamiento de los sistemas de fotodetección. En bases de datos y programas informáticos es común utilizar registros genéricos o “placas de prueba”, equivalentes a secuencias como 123456 o ABC123. Si una cámara no logra reconocer correctamente una matrícula o el software de lectura automática falla, el sistema podría asignar una placa por defecto.

Ese tipo de error permitiría explicar por qué una misma matrícula aparece asociada a comparendos en distintas ciudades, con infracciones de naturaleza diversa y acumulando cifras inusualmente altas en multas. Casos similares se han documentado en otros países con sistemas de fotomultas, aunque no existe documentación pública que confirme que este sea el origen del fenómeno en Colombia.

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