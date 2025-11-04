¿Se podría quedar sin X? Enrique Vargas Lleras solicitó revisar el perfil de Petro tras su inclusión en la lista Clinton

¿La inclusión en la lista Clinton podría dejar al presidente Gustavo Petro sin cuenta de X? Esto es lo que, al parecer, podría estudiar la compañía X Corp. luego de que Enrique Vargas Lleras –hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras– le enviara una carta al dueño de la red social, el magnate sudafricano Elon Musk, solicitando una revisión del perfil del mandatario tras su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En la carta, fechada al 31 de octubre, Vargas Lleras pide que el equipo de cumplimiento normativo de X Corp. verifique si se han adoptado las medidas necesarias para suspender o restringir los servicios vinculados a la cuenta de Petro en la red social, con el fin de garantizar el cumplimiento de las sanciones vigentes bajo la Orden Ejecutiva 14059 conocida el 24 de octubre. El jefe de Estado es un asiduo usuario de X, en la que tiene 8,3 millones de seguidores.