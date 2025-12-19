x

Petro le dice a Maduro que no debe dar órdenes a los militares colombianos: “Nadie puede dar órdenes a otro Ejército”

El presidente Gustavo Petro dejó ver su descontento por las declaraciones de su homólogo Nicolás Maduro, a quien ha defendido en múltiples ocasiones ante las tensiones de Venezuela con Estados Unidos.

    Gustavo Petro respondió al llamado de Nicolás Maduro a militares colombianos. FOTO: COLPRENSA
Colprensa
hace 13 horas
bookmark

El presidente, Gustavo Petro, cuestionó que Nicolás Maduro le diera órdenes a las fuerzas militares colombianas, en medio de las tensiones que se viven con los Estados Unidos.

“Él no tiene por qué dar órdenes a los militares, la única manera de que estas dos naciones se junten es con el poder constituyente y la soberanía popular, pero mientras eso no pase nadie puede dar órdenes a otro Ejército”, señaló Petro.

En la rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño este jueves, el jefe de Estado enfatizó que “yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”.

El cuestionamiento se dio luego de que el líder del régimen venezolano hiciera un llamado a los militares y al pueblo colombianos a una “unión perfecta” con la finalidad de lograr una unión de los países de la región y así “nadie toque la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida”.

Además, insistió en que él no apoya una dictadura, pero sí apoya a Venezuela a que tenga “una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y su pueblo, porque creo en la soberanía popular; pero una invasión ni por el chiras”.

Sin embargo, estas palabras del presidente recuerdan cuando el mismo Petro llegó hasta los Estados Unidos en el marco de la asamblea de las Naciones Unidas, para pedirle a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de Trump en contra de Gaza.

“¡Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad!”, reclamó el pasado 26 de septiembre, cuando salió a las calles de Nueva York y con megáfono en mano pidió sumarse a las protestas contra Israel.

“Las naciones del mundo aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos, por eso desde aquí, desde Nueva York le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, agregó el mandatario.

Por este hecho, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar la visa al mandatario, al señalar que sus palabras son “imprudentes e incendiarias” y que además incitan a la violencia de ese país.

Lea más: Petro tilda de “dictador” a Maduro, pero rechaza acusaciones de narcotráfico de EE. UU., ¿defensa a medias?

