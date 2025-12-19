“Quiero agradecerle a Dios por darme esta segunda vida”: Sobrevivientes del accidente del Liceo Antioqueño de Bello relatan cómo va su recuperación

Algunos de los jóvenes sobrevivientes del grave accidente que mantiene de luto a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño de Bello y al departamento, contaron cómo va su recuperación en los centros médicos en los que permanecen tras resultar con múltiples heridas. En total fueron 20 heridos y 17 personas fallecidas luego de que el bus que transportaba a los jóvenes egresados entre los 16 y 18 años se precipitara por un barranco en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza. El siniestro ocurrió hacia las 5:40 de la mañana del pasado domingo 14 de diciembre en el sector conocido como El Chispero, en el nordeste antioqueño. Lea más: “Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia Entre los sobrevivientes se encuentra Karol Juliana Patiño, quien permanece hospitalizada y decidió contar cómo avanza su proceso de recuperación tras resultar gravemente herida en el accidente. En un mensaje a través de redes sociales, la joven agradeció el acompañamiento recibido y relató las múltiples lesiones que sufrió. “Primero que todo quiero agradecerle a Dios por darme esta segunda vida, porque a pesar de todo estoy con mi familia y gracias a ustedes también por tenerme en sus oraciones que me han ayudado mucho en mi recuperación”, expresó.

En su testimonio, Patiño también envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas fatales que durante estos días rindieron emotivos homenajes a sus hijos. “Así como ustedes están en su momento doloroso, yo también porque ese paseo fue una experiencia increíble, todos nos volvimos muy unidos y para mí también es muy difícil”. “Sé que por mi estado en estos momentos no puedo acompañar a ninguna de las familias, pero mi deseo es que cuando salga de todo eso pueda ir a visitar a cada uno y llevar una flor al cementerio”, dijo. Sobre su condición médica, detalló que continúa internada. “Tengo 20 puntos en la cabeza, tengo 15 en el ojo, tengo una fractura en la columna en la parte de abajo, en la parte de arriba y tengo en la clavícula también, tengo una herida abierta en el codo, el cual perdí mucha sangre y está destrozado”. Puede leer: Familiar del exfutbolista Néider Morantes falleció en accidente de bachilleres en Remedios Añadió que fue sometida a varios procedimientos quirúrgicos debido a las lesiones en diferentes partes del cuerpo. “Me sacaron piel y me la colocaron en las piernas, ya que en las piernas también tengo puntos, pero con la ayuda de Dios sé que me voy a recuperar. Tengo también una fractura en el hígado y en el riñón que poco a poco me lo están tratando”.

Otra de sus compañeras, Ana Isabel Pulgarin, quien inicialmente fue trasladada al hospital de Segovia, donde recibió atención médica inmediata, ya está siendo atendida en el Hospital San Vicente Fundación en Medellín. “Me operaron, me reconstruyeron la pierna, me sacaron un vidrio que tenía incrustado en la espalda cerca de la columna, que gracias a Dios no me llegó a tocar la columna”.

También relató las cirugías reconstructivas a las que fue sometida por lesiones en el rostro y la dentadura. “También la cara me reconstruyeron y me pusieron una férula en los dientes para ver si se me vuelven a acomodar bien porque casi los pierdo, los tenía sueltos”. En su mensaje, la joven reiteró su gratitud por seguir con vida. “Ya estoy bien. Me estoy recuperando y doy infinitas gracias a Dios de poder estar viva porque fue un accidente muy feo, pero gracias a Dios estoy bien, con vida y recuperándome”.

De los sobrevivientes, al menos cinco jóvenes ya fueron dados de alta, donde llegaron a sus casas como uno de los mayores milagros para sus familias. Así lo vivió Luciana Díaz Mazo, de 16 años, al regresar a su hogar.

Sus padres le dedicaron una conmovedora carta. “Hay momentos que marcan el alma para siempre y este es uno de ellos. Tú pasaste por algo que no debías vivir tan pronto, pero aun así regresaste. Regresaste herida, pero viva. Eso es un milagro que nunca vamos a olvidar. Damos gracias a Dios por tu vida. Por cuidarte en medio de la tormenta (...) Sabes que Dios no te soltó, puso sus manos por ti y te recordó que tu historia no terminó ahí”, fueron algunas de las palabras que leyó Luciana al regresar con su familia.

