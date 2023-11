Un tinto, una cena y un diálogo que se prolongó por más de tres horas no fueron suficientes para que el Gobierno de Gustavo Petro se pusiera de acuerdo con el Centro Democrático frente a la reforma a la salud. Aunque el encuentro fue la semana pasada, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe se manifestaron ayer sobre algunas razones que los separan frente a este tema.

En ese espacio, los participantes insistieron en que hay una crisis financiera y que se deben tomar soluciones inmediatas, ya que el no actuar representará un impacto que podría poner al sector en una situación de no retorno.

En este sentido, se hace necesario que tomen decisiones para enfrentar la problemática, independientemente de que pase o no la reforma a la salud. Por eso, se presenta un interés particular por empezar a plantear soluciones inmediatas, debido a que el escenario se concentra en una contienda política donde no están escuchando las necesidades puntuales y básicas de quienes integran el sector.

Según los participantes, las discusiones no están centradas en donde tienen que estar y parece que el gobierno no es consciente de la crisis actual o que simplemente no quieren ponerle la atención a lo que realmente es importante.