¿Paranoia presidencial? Las veces en las que Petro ha denunciado complots, golpes de Estado y planes para “tumbarlo o asesinarlo”

El presidente Gustavo Petro fue más allá en su retórica alrededor del supuesto golpe de Estado y las presuntas trabas para darle desarrollo y continuidad a su Gobierno . En un vehemente discurso ante estudiantes del Sena en Bogotá , el mandatario colombiano acusó con nombre propio al representante estadounidense Mario Díaz-Balart de intentar ‘derribarlo’ “en alianza con la extrema derecha colombiana” e incluso, de silenciarlo “para que no esté en la campaña electoral”.

A principios de 2024, en medio del proceso para escoger a quien reemplazaría al entonces fiscal Francisco Barbosa, Petro cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por no escoger un candidato de inmediato y dejar en condición de encargo a la exvicefiscal general, Martha Mancera. Por ello, habló de una “ruptura institucional” y hasta llegó a decir que “en Colombia se está discutiendo si se saca al presidente”.

Días atrás, durante el acto de posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz , Petro descalificó a las mujeres periodistas y en medio de su intervención se refirió a ellas como “muñecas de la mafia”. La frase no cayó bien, por lo que congresistas, asociaciones de medios, la propia defensora y periodistas le respondieron al mandatario sus señalamientos.

Para juristas como el constitucionalista Rodrigo Uprimny, “ese discurso de Petro no solo carece de sustento, sino que es peligroso y desdice de su investidura presidencial”. En una columna divulgada en septiembre de 2024, el director de De Justicia calificó como una irresponsabilidad que el presidente llame a la revolución argumentando que existe un golpe de Estado en marcha.

“El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Y aunque admite alguna controversia, estoy de acuerdo con el Consejo de Estado en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas, como multas, si verifica la violación de estos topes. La posible verificación de la violación de esos topes por el CNE no acarrea la pérdida de la presidencia por Petro ya que su eventual destitución sólo puede ser decretada por el Congreso”, precisó Uprimny.

Posteriormente, en febrero pasado, el presidente denunció un supuesto plan para asesinarlo: “Me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino dos misiles. Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia”, indicó.

Previamente, en un discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el mandatario alegó que buscan matarlo o tumbarlo porque se ha negado supuestamente a hacer “negocitos”.

“¿Cómo es que lo llaman?, ¿ángel San Gabriel, el que lo defiende a uno? Yo tengo un ángel San Gabriel grandísimo que hasta ahora no me haga matar, espero que siga ahí conmigo. Pero tumbarlo o matarlo depende de un ángel, pero lo voy a cambiar el nombre: no se llama Gabriel, se llama el pueblo colombiano. Tumbarlo o matarlo depende de si el pueblo colombiano se queda en su casa o sale a la calle”, indicó.

