Petro le pidió al comisionado Patiño que frene la paz con ‘Calarcá’: “se dedicó fue a matar soldados”

”Calarcá se dedicó fue a matar soldados o a matar con crímenes de guerra a sus rivales de las FARC, del estado mayor central, que es narco-narco. Pues no hay paz”, esas fueron las palabras con las que el presidente Petro le comunicó al país que, en las últimas horas, la orden que Ottty Patiño, Consejero Comisionado para la Paz de Colombia, recibió fue la de frenar el proceso de Paz Total con aquellas disidencias.
El anuncio lo hizo durante el consejo de ministros de este martes, en donde añadió: “la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”.
Y es que, desde que consiguieron un puesto en el proceso de paz organizado por el presidente Petro, las disidencias de Calarcá aprovecharon para reclutar miembros: muchos de ellos menores de edad. Según reportes de autoridades, la organización criminal creció un 111%.