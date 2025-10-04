Petro, sin pruebas, habla de asesinato de dos petristas, pero los hechos apuntan a un paro tras una riña y un suicidio

Una vez más, el presidente Gustavo Petro publicó declaraciones sobre supuestos ataques a “petristas”, que en definitiva carecen de fundamento y respaldo probatorio. A través de un escrito en su cuenta de X, el jefe de Estado atribuyó la muerte de dos personas a su posición a favor del Gobierno, las cuales fueron identificadas como Cristian Montaño y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez. Sin embargo, algunas versiones indican que uno de ellos falleció tras una riña y la otra se había suicidado. El mandatario también volvió a atacar a los medios de comunicación, incitando a la estigmatización y al rechazo entre sus lectores y espectadores: “Han llenado de odio desde los púlpitos de los gobiernos locales. Y producen muerte. Y esto, señores de la prensa, no es una narrativa mentirosa”, se lee al inicio de su escrito.

¿Qué pasó con el chef Cristian Montaño?

Cristian Montaño, chef residente en Ibagué (Tolima), murió este 30 de septiembre tras participar en una riña con otra persona por motivos políticos. El hecho ocurrió en las canchas del parque Centenario de la ciudad, luego de que los involucrados se enfrascaran en una discusión por la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad en la tarde de ese viernes.

Cristian expresaba su alegría por la llegada del mandatario, lo que generó molestia en un hombre identificado como Juan Felipe, quien lo increpó hasta que la disputa pasó a las agresiones físicas. Este último, de mayor contextura que el chef, presuntamente lo golpeó con una guadua. No obstante, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, dijo a Caracol Radio que: “Lo único que sabemos es que era un tema de personas conocidas y entre ellas se agredieron, lo que se conoce es que fue un paro cardiorrespiratorio, cuando lo revisa la Policía no tenía heridas visibles”. Algunos testigos relataron al diario local El Nuevo Día que Cristian, después del altercado, caminó hacia la calle contigua al parque Centenario, se subió a su carro, encendió el aire acondicionado y se sentó. Puede leer: Así va la arremetida del presidente Petro contra periodistas y medios de comunicación Minutos después empezó a presentar dificultades para respirar, por lo que accionó el pito del vehículo al tiempo en que intentaba abrir la puerta, al parecer porque se estaba asfixiando. En el lugar había una persona que logró sacarlo del carro y practicarle maniobras de reanimación, pero no fueron suficientes, ya que sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.

Sobre este caso existe un video que evidencia el momento en que las autoridades arribaron al sitio para auxiliar a Montaño y trasladarlo a un hospital, luego de que la ambulancia no llegara a tiempo, según denunciaron los testigos. En video se observa un vehículo rojo cerca del chef (que parece de su propiedad), lo que confirma la veracidad en las versiones de los testigos. Por el momento se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades respecto a la captura del otro implicado.

Esto escribió el presidente Gustavo Petro sobre el fallecimiento de Cristian Montaño: “(...) Lo asesinaron por simpatizar con mis ideas y mis acciones. Lo golpeó un individuo loco de nazismo en su corazón. Hoy no lloramos en el parque Murillo Toro. Hoy demostraremos que el Tolima nunca fue nazi, que el Tolima grande fue libertario, patria de los grandes presidentes progresistas. Hoy quiero que cada tolimense, hombre o mujer, campesino o trabajador urbano, estudiante, lleve en el corazón a Cristian Montaño. Que alguien lo pinte en una bandera con su traje de chef y su rostro de joven esperanzado (sic)”. Lea más: “El rey de las ‘fake news’”: corrigen a Petro tras compartir en redes una imagen manipulada con IA

Muerte de abogada que demandó elección de Jaime Andrés Beltrán

Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, era una abogada que participó como demandante en el proceso que terminó con la salida por doble militancia del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez. Si bien es cierto que Serrano Rodríguez no estuvo muy activa en la segunda etapa del proceso, es decir, cuando este llegó al Consejo de Estado, sí lo hizo ante el Tribunal Administrativo de Santander, donde incluso tuvo como aporte un perito para certificar la doble militancia en los videos que los demandantes adjuntaron en primera instancia.

¿Qué pasó con Sandra Cecilia Serrano Rodríguez?

El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo de Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, hallada pasadas las 9 de la noche del 1 de octubre en un inmueble ubicado en el barrio Sotomayor. La profesional fue encontrada en una oficina donde las autoridades también localizaron un plato, un vaso y una nota que decía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”. Ante este suceso, Juan Nicolás Gómez aseguró que meses atrás, durante el proceso de recolección de material probatorio contra el entonces alcalde Jaime Beltrán, la abogada le manifestó sentir temor por la demanda. “Ella sí me dijo que le daba miedo y quería retirarse del proceso; por eso no volvió a aparecer en los trámites administrativos”, señaló.

Las autoridades adelantan la investigación de este hecho y ya manejan algunas hipótesis, entre ellas un posible suicidio, dado que al momento del hallazgo la mujer no presentaba signos de violencia en su cuerpo, según el reporte oficial.

Pronunciamiento del exalcalde Jaime Beltrán

El exalcalde Jaime Beltrán envió un mensaje de solidaridad y condolencias por la muerte de la abogada Sandra Serrano. Asimismo, hizo un llamado a no relacionar el suicidio con el fallo de segunda instancia emitido por el Consejo de Estado. “Esa persecución política viene de años atrás. Pero recuerden: así como en la vida, en la política no todo vale”, afirmó.

El pronunciamiento de Gustavo Petro sobre la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez

Esto dijo Gustavo Petro sobre la muerte de Sandra Cecilia Serrano Rodríguez: “Definitivamente, ojo pueblo: han llenado de odio y sectarismo a algunos ignorantes. Han asesinado a Sandra Cecilia Serrano, abogada santandereana que demandó la investidura del alcalde Beltrán. En Santander también hay personas con odio en su corazón; que el pueblo comunero los venza con amor. La solución es unidad y firmeza, como dijera José Antonio Galán, el comunero: ‘Ni un paso atrás y lo que ha de ser, que sea’. Que los comuneros vuelvan a vivir en el corazón del pueblo santandereano. No son los nazis, señores y señoras, son los comuneros buscando la justicia social”.