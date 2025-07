Atención: Petro responde a Trump y llama al embajador García-Peña a consultas, ¿qué implica?

Este miércoles la agenda exterior de Colombia ha estado, por decir lo menos, movida. No solo renunció en horas de la mañana la canciller Laura Sarabia —aún no se hace efectiva su salida— sino que Estados Unidos decidió llamar a consultas a su embajador en encargo en Bogotá, John T. McNamara, tras declaraciones “infundadas” del presidente Gustavo Petro. No se menciona a qué declaraciones exactas, pero un hecho reciente fue la posición del jefe de Estado sobre las versiones de un supuesto golpe de Estado en el que se menciona a congresistas norteamericanos.