Brecha alarmante: Mujeres enfrentan hasta 120% más pobreza extrema en zonas rurales que en ciudades

Hace un par de semanas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó las cifras de pobreza monetaria en el país para 2024. Los resultados mostraron avances importantes, por ejemplo, alrededor de 1.267.000 colombianos salieron de la pobreza monetaria y cerca de 420.000 superaron la pobreza extrema.
Aunque las cifras a nivel nacional suenan alentadoras, la historia cambia cuando se analizan las brechas de género y la diferencia entre zonas urbanas y rurales. De acuerdo con un análisis de Anif - Centro de Estudios Económicos, la pobreza en Colombia tiene un marcado sesgo entre hombres y mujeres.
