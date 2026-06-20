La jugada millonaria de Petro en la Alta Guajira: compadre centraliza $64.500 millones

En la Alta Guajira, el nombre “Custodio” parece funcionar como una clave de acceso a una compleja estructura de poder. Los hermanos Wouyurí Valbuena lo utilizan indistintamente y, según relatan autoridades tradicionales de la región, la coincidencia de nombres y apellidos ha contribuido durante años a sembrar confusión entre quienes intentan seguirles la pista. Custodio también se llamaba su papá boyacense.
Esta familia es la fuerza motriz detrás de la delimitación de Wuinpumüi, el nuevo territorio indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira, un proyecto en Uribia que les otorga un control administrativo y financiero sin precedentes.
Bajo el Decreto 482 de 2025 del Ministerio del Interior, y una reciente resolución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), esta Entidad Territorial Indígena (ETI) ha sido constituida como una institución de derecho público y autonomía similar a la de los municipios.
Las ETI son entidades político-administrativas creadas por la Constitución Política de 1991 para garantizar la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas a través de recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones (AESGPRI).
En la práctica, esto significa que la estructura familiar de los Wouyurí Valbuena ahora tiene la facultad legal de gestionar presupuestos millonarios destinados a salud, educación y agua potable, sectores que anteriormente dependían de la administración municipal de Uribia. El área bajo su influencia, delimitada formalmente por la ANT en junio de 2026, abarca 257.408 hectáreas y 1.752 metros cuadrados.
Este vasto polígono de desierto y mar integra nueve corregimientos estratégicos de Uribia: Taroa, Puerto Estrella, Nazareth, Punta Espada, Castilletes, Puerto López, Siapana, Wualetpá y Tawaira. Desde EL COLOMBIANO hablamos con cinco líderes de esos territorios, quienes explicaron que aunque la resolución técnica aclara que esta delimitación no modifica los límites municipales ni otorga propiedad privada, sí define el marco geográfico donde los Valbuena ejercerán su gobernanza y autonomía política.
Mientras Armando, expromotor de la Constituyente y compadre del presidente Gustavo Petro, gestiona los hilos políticos en Bogotá, su hermano Custodio, o Gustavo, como lo llaman también, aparece en los documentos oficiales como el representante legal en La Guajira que solicitó la puesta en funcionamiento del territorio y opera como el ejecutor en el campo. Junto a su hermana Taidé Valbuena, la administradora de este “conglomerado empresarial” familiar, han construido una estructura que trasciende lo tradicional.
Esa agremiación de Armando y compañía, vinculada a la ETI, es Wayúu–Araurayú, que ha sido representada por su hermano Custodio. Entre febrero de 2023 y febrero de 2026, como reveló EL COLOMBIANO el 7 de mayo pasado, esta organización suscribió contratos por más de $20.038 millones con entidades nacionales y territoriales, entre ellas el ICBF, DANE, las alcaldías de Uribia y Riohacha, etc.
Precisamente, el pasado 13 de junio, Melquisedec Torres —periodista y columnista de este diario— dijo en X que Armando Wouyurí era quien estaba tras la nueva ETI de la Alta Guajira. “Atentos al dato: El mismo líder indígena que recogía dinero, apoyado por Petro, para las firmas de la Constituyente, es el representante legal del “Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira - Wuinpumüin” con el cual —como lo he denunciado— se pretende crear, ilegal e inconstitucionalmente, un nuevo ente territorial, quitándole la 3a parte al municipio de Uribia, con 45 mil habitantes”.