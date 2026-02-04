“Es un montaje”: Juan Fernando Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’; ya fue denunciado penalmente

En la madrugada de este martes, alias Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos. Antes de su salida del país, habría dejado grabado un audio de menos de un minuto en el que aseguró haber entregado dinero a la campaña de ‘Petro Presidente’ y señaló que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habría cumplido un rol fundamental en esos hechos, por los cuales ya fue presentada una denuncia penal. La denuncia fue interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, quien acudió a la Fiscalía tras conocerse el audio en el que el capo ‘Pipe Tuluá’ afirma haber entregado “mucho dinero” para la campaña presidencial de 2022. “Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le entregamos mucho dinero para su campaña”, aseguró ‘Pipe Tuluá’ en un audio revelado por la candidata presidencial Vicky Dávila.

Fue la Red de Veedurías de Colombia la que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes tras la divulgación del audio mencionado. En su denuncia, el abogado Pablo Bustos afirmó que “el audio de Pipe Tuluá sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió y que las visitas a las cárceles en medio de la campaña presidencial iban más allá de las intenciones de la ‘Paz Total’. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022”.

Desde la Red de Veedurías indicaron que esperan “los resultados judiciales de manera inmediata”. No obstante, el audio que habría dejado ‘Pipe Tuluá’ también salpica a una entidad del Estado colombiano encargada del control y recaudo de impuestos: la Dian. “Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata, no solamente para su campaña, para muchas cosas de la Dian, los cuales esas pruebas las tengo y las voy a pasar a Estados Unidos para que vea que eso sí es verdad”, se escucha en la grabación.

El audio, la imagen y la respuesta de Juan Fernando Petro