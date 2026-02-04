Radican primera denuncia por presuntos aportes de Pipe Tuluá a la campaña presidencial de Petro

Una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada este martes luego de que la candidata presidencial Vicky Dávila revelara un audio atribuido a alias Pipe Tuluá, señalado cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, en el que asegura haber financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y haber entregado dinero al hermano del mandatario, Juan Fernando Petro.
En contexto: Revelan audio en el que “Pipe Tuluá” dice que entregó dineros a campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro. ¿Verdad o venganza?
El material, divulgado en medio del contexto político que rodea la reunión bilateral entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye declaraciones del propio Tuluá, quien afirma que hizo aportes económicos a la campaña del hoy jefe de Estado y que cuenta con pruebas para sustentar sus señalamientos.
Tras conocerse el audio, la Red de Veedurías Ciudadanas presentó la primera denuncia formal solicitando a la Fiscalía que adelante investigaciones urgentes para esclarecer los hechos y determinar si existió financiación irregular o vínculos indebidos con estructuras criminales durante el proceso electoral.