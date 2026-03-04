Solo el 30% de los candidatos al Congreso ha reportado sus cuentas, advierte Transparencia por Colombia

Este domingo, los colombianos se acercarán a las urnas para elegir a quienes los representarán en el Congreso. Uno de los deberes de los candidatos al Legislativo es registrar, en tiempo real, los gastos de campaña en Cuentas Claras, una herramienta de Transparencia por Colombia avalada por el Consejo Nacional Electoral para mantener un control fiscal sobre la contienda. Lea también: Los 5 “guardianes” de las elecciones que desmienten la narrativa de fraude de Petro Sin embargo, según reportes de la primera entidad, solo el 30% de los candidatos han reportado sus gastos.

¿Cuál es el plazo para que los candidatos al Congreso reporten sus gastos de campaña según la ley?

En Colombia, los candidatos al Congreso de la República deben reportar sus ingresos y gastos de campaña tanto durante el proceso electoral como después de las elecciones. Durante la campaña, están obligados a registrar cada aporte recibido y cada gasto realizado dentro de los siete días siguientes a su ocurrencia, a través del aplicativo oficial de rendición de cuentas. Esta información debe actualizarse de manera continua para garantizar transparencia ante la ciudadanía.

Además, una vez celebradas las elecciones, deben presentar un informe final consolidado de ingresos y gastos en un plazo máximo de dos meses. Esta obligación está regulada y vigilada por el Consejo Nacional Electoral, que puede imponer sanciones administrativas, multas o restricciones en la financiación estatal si no se cumple con la rendición de cuentas en los tiempos establecidos.

¿Cuántos candidatos han reportado sus gastos en Cuentas Claras?

Según el informe de Transparencia por Colombia, de las 2.890 candidaturas al Congreso de la República habilitadas para reportar sus movimientos financieros —entre ellas 182 actuales legisladores que aspiran a reelegirse— apenas 978 han registrado información, lo que representa el 33,84% del total. Aunque la cifra mejora frente al corte del 28 de enero, todavía cerca de dos tercios de los aspirantes no han cumplido con la obligación de reportar ingresos y gastos en tiempo real, a pocos días de las elecciones del 8 de marzo. En la contienda al Senado de la República, las listas con mayor número de candidatos que han cargado información son las del Partido Centro Democrático, Partido de la U y Partido Político Oxígeno. En contexto: Familia del ministro de Salud ha recibido $3.000 millones en contratos con el Gobierno, según denuncia En el extremo opuesto se ubican el Frente Amplio Unitario, el Pacto Histórico y la Coalición Fuerza Ciudadana, mientras que Patriotas y Con Toda por Colombia no han registrado reportes. Para la Cámara de Representantes, los departamentos con mayor número de curules —Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca— no han alcanzado un cumplimiento total entre sus aspirantes, mientras que Guaviare y Putumayo, con solo dos escaños en disputa cada uno, encabezan el reporte de movimientos financieros. En el informe, la entidad resalta una categoría: hay seis congresistas en ejercicio actualmente que, además de estar buscando la reelección, han sido señalados de, presuntamente, haber participado en el entramado de corrupción de la UNGRD. De ellos, tres han rendido cuentas; otros tres no.

¿De dónde sale el dinero que los congresistas gastan en campaña?