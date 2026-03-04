Solo el 30% de los candidatos al Congreso ha reportado sus cuentas, advierte Transparencia por Colombia

Este domingo, los colombianos se acercarán a las urnas para elegir a quienes los representarán en el Congreso. Uno de los deberes de los candidatos al Legislativo es registrar, en tiempo real, los gastos de campaña en Cuentas Claras, una herramienta de Transparencia por Colombia avalada por el Consejo Nacional Electoral para mantener un control fiscal sobre la contienda.
Sin embargo, según reportes de la primera entidad, solo el 30% de los candidatos han reportado sus gastos.