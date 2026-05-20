“Apenas pase esto, se procede”: Petro habla sobre crisis en su gabinete por pelea entre Carrillo y Angie Rodríguez

Recientemente, el presidente Gustavo Petro confirmó que ya tomó una decisión frente al choque entre la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

Durante una entrevista en Caracol Radio, Petro aseguró que el asunto se resolverá una vez termine la restricción impuesta por la Ley de Garantías. “Es que estamos en Ley de Garantías, discúlpeme, pero apenas pase esto, se procede”, afirmó el mandatario.

Aunque el jefe de Estado evitó revelar cuál de los dos funcionarios dejará el cargo, en la Casa de Nariño ya circulan versiones sobre una posible salida de Rodríguez, cuya relación con el presidente se deterioró tras una entrevista en la que cuestionó el funcionamiento interno del Gobierno y habló de presuntas irregularidades.

La funcionaria aseguró en esa conversación que dentro del Ejecutivo se habían fortalecido círculos de poder que, según ella, desviaron el rumbo del proyecto político. “Yo creo que se perdió el horizonte cuando se permitió darle poder a este tipo de personas”, dijo.

Rodríguez también expresó preocupación por su seguridad personal. “Yo no tengo ninguna intención de suicidarme”, manifestó al advertir que teme por su vida.

La disputa entre ambos funcionarios comenzó después de que Rodríguez asumiera la dirección del Fondo Adaptación y lanzara críticas contra la gestión de Carrillo en la UNGRD. Entre otras cosas, habló de posibles irregularidades contractuales, incumplimientos y problemas administrativos.

Carrillo respondió señalando supuestos vínculos políticos de Rodríguez con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y denunció presuntos favorecimientos a familiares de la funcionaria dentro del Fondo Adaptación.

Las acusaciones cruzadas escalaron hasta organismos de control y judiciales. Actualmente, la Procuraduría, la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo adelantan actuaciones relacionadas con las denuncias que ambos funcionarios han hecho públicamente.

La decisión definitiva del presidente se conocería después del 20 de junio, cuando finalice el periodo de restricciones derivado de la Ley de Garantías.