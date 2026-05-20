Envían a la cárcel a influencer señalado de mantener en condiciones deplorables a varios animales silvestres en Putumayo

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jesse Adonai Daza, creador de contenido digital señalado de mantener en cautiverio a 30 animales silvestres en una finca de la vereda Aguas Negras, en Puerto Asís, Putumayo.

El caso se conoció luego de que las autoridades analizaran videos publicados en redes sociales, en los que el hombre aparecía con distintas especies mientras difundía mensajes relacionados con la conservación ambiental. Tras el procedimiento judicial, el influencer fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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Según la investigación, Daza habría obtenido los animales de manera irregular y los mantenía en su lugar de residencia para utilizarlos en grabaciones difundidas en plataformas digitales. Varias de las especies encontradas están catalogadas en peligro de extinción.

En un operativo coordinado entre la Fiscalía, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y Corpoamazonia, las autoridades realizaron un allanamiento en la propiedad donde permanecían los animales.