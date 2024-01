Después, en julio –a semanas de elecciones, subiendo el precio de la gasolina, con la imagen del presidente en picada y los escándalos que traía el tema de su familia–, ya no hay letargo, sino parálisis en el Congreso. La reforma a la salud se discutió durante 300 días en Cámara. Eso congeló 22 proyectos de acto legislativo o de leyes. En Senado no había ningún proyecto grande, levantaban sesiones a toda hora y nadie iba. Se aprobó la adición presupuestal, pero las grandes cosas quedaron compiladas.

¿Qué causó semejante parálisis?, ¿la ruptura de la coalición?, ¿los remezones ministeriales?

Una confluencia de cosas, al menos tres. En primer lugar, los partidos tradicionales presionan mucho en puestos y en contratos. Varios de ellos –no voy a dar ejemplos–, funcionan como mecanismos de extorsión al Gobierno. Los que se rasgan las vestiduras en las regiones se la pasan extorsionando, pidiendo puestos y contratos.

Así como se dice que el Gobierno negocia uno a uno con los congresistas, estos también piden mucho. Es una confluencia de intereses. El Gobierno le ha entregado participación a partidos políticos, eso ha sido de público conocimiento, en su momento con el Fondo Nacional del Ahorro y los liberales, o el Ministerio de Transporte con Guillermo Reyes, que era Conservador. No es ningún secreto.

La segunda causa de la parálisis es que el Gobierno quería unas reformas muy ambiciosas y estos sectores tradicionales quieren que no haya reformas. Siempre le digo a la gente: cuando miren a Petro, que a veces no dialoga y que es intransigente, también miren a los otros, que no quieren que cambien nada. Es como si los escándalos de Reficar, Centros Poblados, Pacific Rubiales, Chambacú o la ‘abudineada’ de los $70.000 millones, fuera un país de las maravillas. Necesitamos reformas.

Como dice mi abuela, se junta el hambre con las ganas de comer: un gobierno que quiere cambios muy profundos y otros que han sido unos advenedizos, unos héroes para un sector, pero son todos los que gobernaron 150 años y llevaron a este país a la crisis que terminó en el Paro Nacional. Es de un lado y otro. El Gobierno no quiere ceder en algunos puntos, pero es que estos otros no quieren ceder en nada.

¿La agenda del Gobierno con su reformatón también no era –o es– demasiado ambiciosa?

El tercer punto tiene alguna relación, porque no hubo una priorización, ni un orden, el Gobierno mandó todas las reformas. Eso fue un caos. No había un estratega que dijera ‘mire, primero esto. Luego lo otro. Vamos con esto’. Pero no, nadie lidera, es una cosa muy dura.

Frente al primer punto que señala, ¿cree que el Gobierno Petro ha cedido en esa extorsión de los partidos?

Sí, claro, ha entregado, también es de público conocimiento. Pero no al nivel de Duque, por ejemplo, cuando tuvimos un solo senador –el conservador David Barguil–, que tenía dos ministerios, Agricultura y Ambiente. Aquí no se ha cedido como en otros gobiernos, pero claro que se ha cedido. Es incontrolable.

Me da pie para mencionarle otra cosa. Después de las elecciones regionales, con la victoria de todos estos partidos tradicionales, es un hecho que ya no necesitan tantos puestos y contratos, porque se los dan las gobernaciones y las alcaldías. Es decir, ya no quedan a merced solamente del Gobierno y ponen la vara de costo más alta.

Es decir, ¿en este 2024 le costará más política y burocráticamente a Petro conseguir apoyos?

No creo que vaya a haber un cambio en 2024 con respecto a 2023. Esto va a ser igual, todo paralizado. Le repito, hay una gente que quiere que cambien las cosas y otra que quiere que no cambie nada. Podemos discutir si es bueno o malo. Entonces noto una parálisis. Y la campaña presidencial se va a anticipar.

¿A qué atribuye que haya durado tan poco la luna de miel del Gobierno con el Congreso? Petro arrancó con una aplanadora inédita para la izquierda...

Es la confluencia de muchísimas cosas: la caída de la imagen del presidente; lo que le digo de los que quieren reformar y los que no; el manejo burocrático, y reitero que el Gobierno les ha dado, pero no a los niveles que se les daba con la época Duque, por ejemplo. Se dice también que por la intransigencia de Petro, pero no, son muchos factores.

En todo esto hay un tema central: los partidos que están haciendo hoy oposición nunca habían hecho oposición –a excepción del Centro Democrático–, y no saben cómo desenvolverse en ese mundo. Y los que siempre hicieron oposición ahora son Gobierno y no saben cómo hacerlo. Me asombra la gente del Pacto Histórico que no ha entendido que son Gobierno. Ese circo en el Congreso es eso.

Usted reconoce que el Gobierno ha entregado cuotas burocráticas. Pero, en términos más precisos, ¿cree que lo que ha habido en el trámite de las reformas ha sido física y pura mermelada?

¿Qué es la mermelada? Es un concepto que nació de un famoso exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry –ahora comentarista en radio y muy mal ministro de Hacienda, por lo demás–. Él dijo que había que esparcir la mermelada por toda la tostada, haciendo referencia a una cosa que se llama los cupos indicativos. Son una serie de inversiones que se hacen en el territorio y donde los congresistas pueden tener una influencia muy grande, diciendo ‘vamos a hacer un estadio o un parque en tal municipio’.

Eso surgió en el gobierno Santos y se repitió en el gobierno Duque, por eso el escándalo de las marionetas, ¿Si eso está en el gobierno Petro? personalmente no lo he visto. De hecho, el problema que tiene este Gobierno es que no ha ejecutado mucha plata. ¿Que si se han dado esos casos o no? No lo sé, lo normal es que se den.

¿Acaso lo del Fondo Nacional del Ahorro no podría interpretarse como mermelada?

Eso son cuotas burocráticas. Es clientelismo si lo quiere llamar así. La mermelada son los cupos indicativos. ¿Que si eso va a pasar? Seguramente sí, pero eso lo tendrá que decidir cada Ministerio. Hay que mirar los proyectos de inversión de cada entidad.

Usted votó por Petro y ha sido cercano a él. ¿Qué sensación le queda al ver a un gobierno que abanderó ideas de cambios con las mismas prácticas de siempre?

Primero, no había otra forma de hacerlo desde el punto de vista del Gobierno. ¿Por qué? porque no tienen mayorías en el Congreso. La única forma de que ellos pudieran pasar las reformas era así, como en todos los gobiernos.

Pero este es “el gobierno del cambio”....

Claro, pero no había otra forma porque no había mayorías. El bloque alternativo somos como 30 senadores de 108. Con eso no se hacen reformas, punto. Más bien habría que preguntar si había otra forma de hacerlo. Creo que el Gobierno ya tiene varios instrumentos importantes para la ejecución: una reforma tributaria y un Plan de Desarrollo. Si lo que vamos a vivir ahorita es una extorsionadera como la que se vivió estos últimos meses, es mejor que el Gobierno suelte las reformas. El cambio no solo son las reformas. Creo que le va a costar sangre al Gobierno pasar sus reformas en el Congreso, porque le van a pedir de todo.

El Gobierno sí tiene que tener unas mayorías para evitar mociones de censura o para evitar caos político, pero no unas mayorías para probar unas reformas que, además, le van a costar mucha sangre. Lo que va a pasar es que el Congreso va a estar igual de paralizado que el año pasado.

En Cámara está la reforma laboral y la de educación. A Senado entra salud y pensión. Eso va a estar paralizado y mientras tanto hay otro montón de reformas que no tienen tanto debate y que hay que bregar a aprobar. Por ejemplo, hay que ver si se insiste o no en el sometimiento a la justicia, la ley de servicios públicos o una reforma al sistema de seguridad ambiental.

Es decir, hay otras reformas que no son las de debates. Por más importantes que sean las reformas sociales hay otros frentes que no podemos descuidar. El Gobierno tiene que tener una priorización de qué es lo que va a hacer, hasta dónde y cómo.

Usted señala que el trámite de estas reformas le va a costar sangre al Congreso, pero la evidencia indica que el presidente no dará su brazo a torcer: sacrificó su coalición de gobierno y sacudió su gabinete por la reforma a la salud...

Yo esperaría que el revolcón ministerial del que tanto rumor hay, si es que va pasar, que se dé en enero o febrero. Que no sea por allá en abril o mayo otra vez en pleno ejercicio parlamentario.

Pero, ¿cree que Petro esté dispuesto a seguir sometiéndose a esa extorsión, como usted la llama, con tal de sacar adelante sus reformas?

No sé. No sabría decirle. Toca preguntarle a él. Lo que yo le digo –es una recomendación no como analista, ni como político– es que si ve que eso va a ser una extorsionadera o un vía crucis con 14 estaciones cargando una cruz, es mejor soltar eso.

Usted dice que la salida del exministro Prada provocó un revolcón y no hubo orden en las reformas. ¿Qué balance hace del trabajo del hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco?

La salida de Prada fue en la mitad de una legislatura y mientras Velasco hacía el empalme hubo una parálisis. Si va a pasar lo mismo, que salga el ministro en medio de un revolcón, esperaría que eso fuera ahorita para alcanzar a hacer el empalme. Que no sea a mitad de la funcionamiento del Congreso.

El ministro Velasco arrancó mal, pero porque llegó en un momento muy complicado cuando el presidente acaba de reventar la coalición en Twitter, pero fue mejorando mucho. Logró pasar la reforma a la salud, que muchos de no creíamos que la pasara. Perdió la Presidencia del Senado, pero ganó la de Cámara.

Siento que él vino de menos a más y fue incrementando. Le ha ido bien. Comenzó muy mal, pero mejoró bastante. Pero la evaluación de si le fue bien o le fue mal le corresponde al presidente. Lo único que recomiendo es que si van a hacer un cambio en el Ministerio del Interior, que sea rápido o mejor que no lo hagan. Que esto no genere una convulsión brutal.

Abordemos ahora el tema de la paz total. El fiscal Francisco Barbosa dijo en una entrevista con EL COLOMBIANO que a todos los capos que están negociando desde la cárcel el Gobierno Petro los “está engañando y cañando”, porque no hay un marco jurídico para excarcelarlos o darles beneficios. ¿Qué tan cierto es eso?

Primero, ¿qué es la paz total? La gente habla y no entiende. Por ejemplo, hay gente y columnistas famosos en Antioquia que parecen unos ignorantes mayores o bueno, que quieren engañar cuando dicen ‘es que la crisis de seguridad que vive Colombia es de la paz total’. Pero es que no hay una política de paz total, ¿por qué le vas a echar la culpa a algo que no existe?