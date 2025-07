Petro frenó extradición de alias Mocho Olmedo con una condición que sería “inviable”

Este martes se conoció que el Gobierno suspendió indefinidamente la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, el temido jefe del Frente 33 de las de las disidencias de las Farc. Un documento con fecha del 20 de junio, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señala que su proceso se frena mientras “contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total”, la criticada política gubernamental que casi tras casi tres años de mandato no avanza.

De hecho, el freno a la extradición de ese líder disidente se viene cocinando desde principios e este año poco después de que fuera nombrado delegado en la mesa de diálogo. En febrero, el alto comisionado para La Paz, Otty Patiño, señaló que estaba dialogando con Estados Unidos para tramitar el proceso “de una manera amable, tranquila y cordial”. El mandatario ya había suspendido el proceso de extradición contra alias HH, comandante del Frente Comuneros del Sur, grupo que también negocia la paz con el Gobierno.

Entre tanto, los escándalos no han faltado. Noticias Caracol reveló que a alias “Mocho Olmedo” le dieron vivienda en un apartamento de Chapinero en Bogotá durante 55 días, custodiado por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que le reporta directamente al presidente de la República. No lo llevaron a prisión porque, argumentó el Gobierno, estaba realizando aportes al proceso de paz. “Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez (director del DNI), quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de la Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez”, reveló ese noticiero en su momento.

El abogado de Henao Gutiérrez dijo que su cliente no sabía que el Gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir hasta el pasado 12 de febrero de 2025, el día en que fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía.

Cuando se conoció del pedido de extradición en su contra, fue trasladado hasta la cárcel La Picota de Bogotá y se alcanzó a pensar que se activaría la extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia. En Colombia, la Fiscalía también investiga a ‘Mocho Olmedo’ por al menos 43 homicidios, 4 feminicidios, concierto para delinquir y amenazas.

