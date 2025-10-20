Petro habla de “despreciable” al responder sobre María Corina Machado y dice que “valora” al dictador Nicolás Maduro

“Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país, un traidor”, declaró el mandatario colombiano aludiendo a las ayudas que ha hecho la oposición venezolana para que desde Estados Unidos haya una presencia para expulsar a un régimen que cuenta con el poder de todas las instituciones, incluyendo el poder militar.

En la misma entrevista, cuando Coronell le pregunta si legitima los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio de 2024 en donde Nicolás Maduro fue declarado ganador en unos cuestionados escrutinios en donde no hubo muestras de actas a la comunidad internacional ni veedores de las elecciones, el mandatario colombiano evade el cuestionamiento y menciona otros temas relacionados a la inflación, la migración y a la pobreza generada en territorio venezolano.

¿Quién es el culpable de la migración venezolana, según Gustavo Petro?