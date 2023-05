En su segundo balconazo, Petro dice que, sin reformas, habrá revolución

Todo en el discurso muestra que el Presidente siente que no vive buenos momentos con el legislativo y el judicial, por lo que convoca a que “el pueblo obrero” se tome las calles, y aunque llenó la Plaza de Armas anexa a la Casa de Nariño, no se trata de una convocatoria de campaña en la que podía llenar la Plaza de Bolívar, que es mucho más grande.

Casi al final de su largo discurso en el balcón, el presidente Gustavo Petro lo resumió todo. Dijo: “No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos, no nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados, este es el momento de los cambios, y no hay que retroceder”. Más allá de la defensa de sus reformas, o de un repaso de la historia colombiana desde épocas de La Colonia, fue una larga a disertación para pedir la compañía popular cuando sus reformas se empapelan en el Congreso de la República.

Además, varias encuestas han mostrado que las reformas no tienen apoyo de las mayorías, por ejemplo, la Polimétrica de Cifras y Conceptos, que en una medición hecha entre el pasado 24 de febrero y el 6 de marzo encontró que el 80 % de los encuestados no aprueba la extinción de las EPS.

Un panorama muy diferente al que pintó hace apenas unos días el gremio, Asofondos. Su presidente, Santiago Montenegro presentó un balance positivo, con un ahorro de 336 billones de pesos y ganancias en el primer trimestre de este año que suman $18,25 billones, siendo el mejor trimestre en tres lustros.

Lo cierto es que con base en estos supuestos que no resisten la evidencia, Petro llamó a los marchantes del Día del Trabajo a “estar en la primera línea de las luchas por las transformaciones”, aduciendo que esta es la hora de usar la movilización para incidir en las decisiones.

“En la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador que no sea el fruto de la lucha misma en las calles, no podemos retroceder, dejar perder el impulso”, dijo, y agregó que no se pueden “dejar solas las grandes reformas del cambio para que sean tramitadas por los que siempre se han opuesto”.

Y fue entonces cuando vino la frase en la que se puede apuntalar el tono de todo el discurso y que vale la pena repetir: “No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos, no nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados; este es el momento de los cambios, y no hay que retroceder”.