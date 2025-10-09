Petro anunció inauguración de una universidad en San Andrés, pero no hay ni siquiera lote adjudicado, ¿cuál fue su excusa?

El ministro de Educación, Daniel Rojas, no pudo asistir al discurso de más de tres horas del presidente Gustavo Petro en Ibagué el pasado viernes porque “está en San Andrés, ya se está entregando la universidad. Yo quería ir a eso”, dijo el mandatario rodeado de su gabinete y la bandera “Guerra a Muerte”, según dijo el jefe de Estado. Resulta que esa universidad, según una denuncia del congresista de Cambio Radical Jorge Méndez, no existe ni siquiera en el papel. “Una mentira tan cínica por parte de este presidente no se puede ocultar (...) el ministro Daniel Rojas anunció que el Gobierno ya había comprado el predio donde sería la universidad. No hay estudios de factibilidad socioeconómica, no hay una ley donde se cree la universidad. Y, oh sorpresa, hoy indagando, no hay en la Notaría de San Andrés ninguna escritura de compraventa de algún predio”, señaló Méndez.

En efecto, según un video del MinEducación, se anunció que ya habían adquirido el predio. “Estamos en el suroriente de la isla, este lote que ven a mis espaldas fue adquirido por el Ministerio por una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos”, dice un apartado. Méndez desmiente esa información diciendo en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos “no hay registrada ninguna compra. En las páginas de Secop, Ministerio de Hacienda o Ministerio de Educación no hay ninguna referencia de compra de algún predio en la isla”.

Además, el representante a la Cámara, quien hizo la denuncia en la plenaria, expresó que este Gobierno “realmente no se cansa de mentir. Gracias a Dios falta poco y ya los colombianos e isleños saben que es mentira tras mentira”. Agregó que “el ministro (Rojas) dice que la universidad va porque va, con Congreso o no. Ni siquiera han radicado un proyecto de ley para crear la universidad de las islas y ya están anunciando una inauguración de algo que es, realmente, ficticio y mentiroso. Le pido al Gobierno que sea serio, que sean responsables y respetuosos con el pueblo de las islas que lo eligió”, concluyó.

La “excusa” del presidente Petro: “nos bloquearon”

Desde Bélgica, el presidente Petro respondió a la denuncia y cambió lo dicho en Ibagué: “Es un colegio y hace parte del proyecto colegios/ universidades”.