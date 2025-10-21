De “proteger la justicia” a atacarla: lo que decía el petrismo cuando condenaron a Uribe y lo que dice ahora absuelto

En un caso que ha enfrentado a una de las figuras más reconocidas en la izquierda colombiana, Iván Cepeda, con uno de los líderes más influyentes en la derecha colombiana, Álvaro Uribe Vélez, las opiniones respecto a los diferentes fallos no ha estado alejada de las percepciones políticas, siendo en algunas ocasiones contradictorias.
Así le ha pasado a algunas figuras del petrismo y que son cercanas, en este caso a quien se ha declarado víctima, el precandidato presidencial y senador Iván Cepeda. Las decisiones de la jueza Heredia y del Tribunal Superior han llevado a que desde este sector político se solicite la protección a la justicia a que se ponga en entredicho las decisiones judiciales.
Lea también: Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe por todos los cargos en su contra
Caso de esta contradicción ha sido el de la senadora Isabel Zuleta, quien fue una de las primeras en salir a aplaudir cuando meses atrás la justicia ordinaria encontraba culpable al exmandatario. Hoy tras la sentencia del Tribunal Superior, reclamó la existencia de una decisión política pese a ser proclamada por un organismo judicial.
“La legalidad de las interceptaciones es un acto de justicia. La defensa quiso hacernos creer que eran ilegales, pero lo único ilegal fue el delito que cometía Uribe y por eso debe responder”, fue lo que publicó el pasado 28 de julio en su cuenta de X.