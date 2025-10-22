hace 12 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Petro más solo ¿y más loco?

hace 12 horas

2025-10-22 11:43:47

El presidente Gustavo Petro atraviesa el momento más solitario —y quizá más errático— de su mandato. Y en un gobierno como el suyo, que ha estado marcado por la polémica, eso es mucho decir....