¡No se lo pierda! Estos son los 5 colombianos que tendrán acción hoy en Champions League

La tercera fecha de La Champions suele marcar un punto de quiebre, algunos equipos consolidan su camino a octavos, otros buscan no perder pisada. En medio de esa disputa, cinco jugadores colombianos tendrán acción este miércoles 22 de octubre en distintos escenarios del continente. Kevin Medina, Camilo Durán, Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez representan hoy el talento nacional en la competencia más prestigiosa del fútbol europeo. Le contamos toda la programación de colombianos en el exterior y dónde ver los partidos.

Medina y Durán en el Qarabag

El primer turno del día será para el FK Qarabag de Azerbaiyán, que visitará al Athletic Club de Bilbao a las 11:45 a. m. (Hora COL). El conjunto dirigido por Gurban Gurbanov es una de las revelaciones del certamen y tiene talento colombiano por parte de Kevin Medina y Camilo Durán serán protagonistas. Medina, defensor bogotano de 32 años, es titular indiscutible desde su llegada al club en 2020. Ha disputado los 180 minutos posibles en esta Champions y su liderazgo ha sido determinante en una defensa que apenas ha recibido dos goles.

A su lado, Camilo Durán, delantero samario de 23 años, atraviesa su primera temporada en el fútbol europeo y ya suma 12 partidos y un gol en todas las competencias. En Champions ha brillado; marcó y asistió en la victoria del Qarabag ante el Benfica, consolidándose como una de las promesas del torneo.

Davinson Sánchez por la victoria en el Galatasaray

A la misma hora, Dávinson Sánchez saltará a la cancha con el Galatasaray de Turquía para enfrentar al Bodø/Glimt de Noruega. El central colombiano, de 29 años, ha disputado los dos compromisos anteriores de Champions completos (180 minutos), mostrando solvencia defensiva y una precisión de pase del 82 %. Galatasaray necesita la victoria para mantenerse con opciones de clasificación y Sánchez, pieza clave en la zaga, será determinante para frenar al conjunto noruego.

Luis Díaz buscará continuar la racha con el Bayern Múnich

En Múnich, los bávaros recibirán al Club Brujas de Bélgica a las 2 p. m. El atacante guajiro, fichaje estelar del club bávaro esta temporada, ha tenido un inicio positivo en la Bundesliga. En lo que va de la temporada Lucho ha anotado en 6 ocasiones y ha aportado 4 asistencias. Los alemanes llegan líder de grupo e irán con la intención de ampliar el invicto y alcanzar su duodécima victoria consecutiva.

Luis Javier Suárez será pieza clave en el sporting

Paralelo a su tocayo, Luis Javier Suárez jugará con el Sporting de Lisboa frente al Olympique de Marsella. El delantero cartagenero ha sido una de las piezas más destacadas del club portugués esta temporada, con ocho partidos en liga, 659 minutos, seis goles y una asistencia. En Champions acumula cuatro presentaciones con dos goles y dos asistencias. Sporting, segundo en su grupo, confía en su potencia y eficacia para sostener su buen momento y dar un paso más hacia los octavos.

¿Dónde ver los partidos?

Todos los encuentros podrán verse por ESPN 2 en televisión y Disney+ en streaming.



