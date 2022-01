Y le pidieron al Ministerio de Salud “reconsiderar” la decisión de no aplicar test en los pacientes que resultan asintomáticos. Señalaron que si se trata de una estrategia de respuesta ante la posible escasez de pruebas covid, que fue advertida en el pasado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, debería reforzarse la adquisición y la producción de los insumos necesarios para los test, no limitar su uso.

Dudas por aislamientos

De acuerdo con los nuevos lineamientos, las personas que tengan síntomas gripales -tos, fiebre, congestión nasal o dolor de cuerpo- tendrán que aislarse de forma autónoma durante siete días.

Publicidad

La directriz se ha puesto en tela de juicio debido a que los médicos pueden pedirles a los pacientes que se aíslen, pero no necesariamente tienen que darles incapacidad. Este es un escenario difícil para los trabajadores independientes, que deben permanecer en sus casas pero no reciben pago por ello; y para los empleados, que no tienen la posibilidad de trabajar de forma remota, pues las empresas deben cubrir lo que cuesta su inasistencia.

Al respecto, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, dijo que es “indispensable“ que el tema se revise con los Ministerio de Trabajo y de Salud. “Los trabajadores terminan perjudicados en la medida en que este tipo de ausencias pueden impactar en su salario”, anotó Oyola. Y pidió que haya una reunión extraordinaria de la Comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, a la cual asisten representantes de los empresarios, los trabajadores y el Gobierno Nacional.

EL COLOMBIANO consultó con el Ministerio de Trabajo si en la actualidad hay un subsidio para ayudarles a las empresas a asumir el costo del aislamiento de sus empleados, pero señalaron que esta medida no está vigente. Advirtieron, eso sí, que están conscientes de que la ciudadanía tiene dudas sobre las nuevas medidas y aseguraron que “es probable” que próximamente haya nuevos anuncios sobre el tema.