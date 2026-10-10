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Yamid Amat regresa a su hogar en Bogotá: Fundación Santa Fe le dio el alta

El periodista de 84 años regresó a su casa y continúa su recuperación tras estar hospitalizado desde el 21 de septiembre en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde llegó en estado crítico.

  • Yamid Amat es uno de los periodistas más reconocidos del país. En 2012 recibió la Cruz de Boyacá, máxima condecoración civil de Colombia. Foto: Colprensa.
    Yamid Amat es uno de los periodistas más reconocidos del país. En 2012 recibió la Cruz de Boyacá, máxima condecoración civil de Colombia. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El periodista Yamid Amat, de 84 años, ya está en su casa. Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, de Caracol Radio, confirmó que el comunicador salió de la Fundación Santa Fe de Bogotá y continúa su proceso de recuperación en su residencia, tras una hospitalización que incluyó días en la unidad de cuidados intensivos.

Según los reportes, hasta ahora no se han divulgado detalles adicionales sobre el tratamiento que seguirá.

Amat fue hospitalizado en la noche del 21 de septiembre, luego de sufrir una descompensación mientras se desplazaba de Anapoima, Cundinamarca, a Bogotá.

Entérese: Mejora la salud de Yamid Amat y responde al tratamiento: “La fuerza del cariño ha sido aliento y soporte”

Inicialmente, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y, el 22 de septiembre, la Fundación Santa Fe informó que estaba en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

La clínica dijo que requería un manejo integral y multidisciplinario y que los comunicados sobre su salud se emitirían según su evolución y con autorización de la familia.

Medios reportaron que el periodista ha padecido desde hace años una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y usa oxígeno, y que su hospitalización estaría asociada a una complicación de esa condición. La causa específica no fue confirmada oficialmente por la clínica.

El 25 de septiembre, su hijo, Yamid Amat Serna, informó por redes sociales que el periodista había tenido una evolución positiva en las últimas 24 horas, que estaba en piso de hospitalización y que respondía satisfactoriamente al tratamiento. «La fuerza del cariño manifiesta en los múltiples mensajes solidarios ha sido aliento y soporte cierto. [...] Avanzamos paso a paso», escribió.

Para el 4 de octubre, la Fundación Santa Fe comunicó que continuaba hospitalizado, con evolución clínica satisfactoria. En esos días también circularon versiones falsas sobre su fallecimiento, que su familia desmintió.

Yamid Amat es uno de los periodistas más reconcidos del país. Nació en Tunja el 2 de diciembre de 1941 y debutó en el periodismo en los años sesenta.

Pasó por la Emisora Monserrate, Caracol Radio y RCN, fue director de Noticias Caracol y fundó, junto con Juan Gossaín, el noticiero CM&, que estuvo al aire en el Canal 1 durante casi 33 años, hasta finales de 2024.

En su carrera entrevistó a expresidentes como César Gaviria, Andrés Pastrana, Gustavo Petro y Álvaro Uribe, y a figuras como Fernando Botero.

Ha recibido los más importantes premios de periodismo nacional e internacional, e incluso recibió la Cruz de Boyacá, la máxima condecoración civil del gobierno de Colombia, en 2012.

Lea más: Ya hay fecha de imputación contra Ricardo Orrego por presunto acoso y acto sexual violento; la audiencia será pública

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue el motivo principal de la hospitalización de Yamid Amat?
El periodista sufrió una descompensación respiratoria y médica el pasado 21 de septiembre mientras viajaba desde Anapoima hacia Bogotá. Aunque la familia y la clínica mantuvieron reserva, los reportes médicos indicaron una complicación derivada de una condición pulmonar preexistente (EPOC).
¿Cómo se encuentra su estado de salud actual?
Tras superar los momentos más críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y mostrar una evolución favorable en piso de hospitalización, el periodista recibió el alta médica y continúa su proceso de recuperación y reposo en su casa de Bogotá.

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