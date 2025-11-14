Estos son los conjueces que decidirán el rumbo del caso Petro en el CNE

El proceso por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro volvió a quedar sin decisión en el Consejo Nacional Electoral, y ahora dependerá de tres conjueces.
La sesión más reciente concluyó sin alcanzar el número de apoyos necesarios para adoptar una sanción. Ese bloqueo activó el mecanismo que obligó a llamar a los conjueces Jorge Iván Acuña, Majer Abushihab y Fernando Guzmán, quienes deberán asumir el estudio del expediente y participar en la nueva votación. Aunque todos pueden intervenir, solo dos, Acuña y Abushihab, estarán habilitados para firmar la decisión final.
