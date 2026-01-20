x

Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la Fiscalía

El director de la UNP responsabilizó al ministro de Justicia y a su esposa, que renunció ayer a la Fiscalía, por la imputación en su contra que se echó para atrás.

    Andrés Idárraga, hoy ministro de Justicia encargado, denunció hace unos días que fue víctima de espionaje con el software Pegasus y que la orden salió desde el Ministerio de Defensa. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
hace 2 horas
l intento de la Fiscalía por imputarle cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y su posterior choque frontal con el ministro de Justicia, Andrés Idárraga —a quien señaló de estar detrás del intento de ser llevado ante un juez en el caso Miguel Uribe— no solo agitó el tablero político del Gobierno Petro; sino que reabrió una cadena de episodios en los que Rodríguez y otros exintegrantes del M-19 han protagonizado enfrentamientos internos con altos funcionarios del mismo gabinete.

En ese clima de confrontación interna, este martes se conoció la renuncia de Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga, quien se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía. Su salida se produjo después de que Rodríguez la señalara directamente, sin mostrar pruebas, de ser influenciada por su pareja en el marco del proceso que buscaba llevarlo a imputación de cargos, un señalamiento que elevó aún más la temperatura de una disputa que ya venía escalando dentro del gabinete. En varias entrevistas a medios, el también secretario de Transparencia había dicho que Rodríguez “se ha dedicado, como todos estos años lo ha hecho, a hablar mal de todas las personas cercanas al presidente”.

Aunque el ente acusador echó para atrás la imputación de manera improvisada, el episodio abrió un nuevo frente de controversia dentro de la Fiscalía. Todo ocurrió en cuestión de horas. Primero, el ente acusador informó que imputaría a Rodríguez el delito de prevaricato por omisión, una decisión que sacudió el caso por la gravedad del señalamiento. Antes de su asesinato, Miguel Uribe en al menos en 23 oportunidades solicitó a la Unidad de Protección que reforzara su esquema de seguridad. Por eso, consideraron que había argumentos suficientes para imputarlo.

Frente al detalle de las solicitudes sin atender, Rodríguez aclaró que estas no constituían pedidos formales de ampliación del esquema de seguridad, sino solicitudes logísticas para desplazamientos que la UNP no podía cubrir por falta de contrato. “Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, argumentó, y añadió que esas peticiones debían tramitarse con la Policía Nacional o la unidad administrativa del Congreso.

Supuestamente, la fiscal que había radicado la solicitud no tenía competencia para hacerlo. El error obligó a frenar el trámite y a dejar sin efecto, al menos por ahora, la imputación anunciada. El choque abierto entre Augusto Rodríguez y Andrés Idárraga se inscribe en una secuencia más amplia de enfrentamientos internos protagonizados por el director de la UNP y otros exintegrantes del M-19 con altos funcionarios del Gobierno Petro.

El propio Idárraga también se enfrentó con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acusándolo de haber permitido que un subalterno suyo chuzara su celular con el software Pegasus. El pasado 13 de enero, Idárraga presentó un informe forense internacional que confirmaría que su teléfono celular fue infectado con Pegasus entre agosto y noviembre de 2025.

El funcionario radicó una denuncia formal ante la Fiscalía y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según Idárraga, se detectaron más de 8.700 infiltraciones, activaciones remotas de micrófono y cámara, y la extracción de 2.3 GB de información confidencial, incluyendo diálogos con el presidente Petro. El ministro encargado afirmó que la orden de espionaje provino de estructuras de inteligencia y contrainteligencia del Ministerio de Defensa, presuntamente utilizando gastos reservados para perseguir a funcionarios que investigan corrupción militar. El general (r) Sánchez negó las acusaciones, pero, según fuentes, cayó muy mal en Palacio el episodio que se hizo público.

Hay quienes dicen que Idárraga es cercano a Benedetti y que están armando un bando contra Rodríguez y el combo de los exM-19, que han tenido episodios de pelea, incluso, con la propia Verónica Alcocer y Laura Sarabia, dos personas muy cercanas en su momento al jefe de Estado.

Fiscalía General de la Nación
Ministerio de Justicia y del Derecho
Unidad Nacional de Protección
Gobierno Nacional
Ministerios
Fiscalía
Colombia
Luz Adriana Camargo
Augusto Rodríguez
Andrés Idárraga
