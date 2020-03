Emberas y partido Farc, en busca de la verdad

Trabajo conjunto

Así mismo Pastor Alape, como vocero del partido Farc, indicó que han desarrollado acciones conjuntas para tratar de conseguir medios e instrumentos que les permita avanzar en la construcción de una verdad y de la no repetición de los hechos violentos.

“Esto tiene que ver con que los actos de reparación no impliquen la versión estrecha de cuánto dinero se le da a la víctima, si no de cómo construimos las políticas públicas para que no se vuelvan a presentar víctimas en nuestro territorio, y esa es una acción en la que se requiere la participación no solo de los actores y víctimas si no de la institucionalidad”, dijo el exjefe guerrillero.

Según Alape, este proceso se adelantó desde las negociaciones con el Gobierno en La Habana, Cuba. “Nuestro compromiso es trabajar con ustedes a partir de sus propios conocimientos, de su propia cultura de reconocerlos de lo que pasa en su misma cosmogonía”, expresó.

Tanto Alape como Domico participaron en ritual de perdón el pasado sábado en el parque principal de Dabeiba. Allí los exjefes guerrilleros reconocieron a los indígenas como víctimas del conflicto armado, y les expresaron a los presentes que “la sola presencia nuestra es el reconocimiento de que efectivamente pudimos haber afectado a las comunidades que quedaron atrapadas en el conflicto”, dijo Rodrigo Granda.