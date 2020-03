Acuerdo con el M-19, una hoja de ruta para seguir

“Hoy podemos abrigar ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y la generosidad se impondrán a la intransigencia y radicalismo. De que en un futuro cercano las ideas políticas no serán causa de muerte entre los colombianos”, decía el documento rubricado.

Cuando estuvieron todas las armas sobre la mesa tendida con la bandera de Colombia, Carlos Pizarro , el máximo comandante de esa insurgencia, sacó su pistola del cinto y la puso encima. “Hemos realizado el acto de dejación total de las armas. Hemos cumplido”, dijo. El pacto estaba hecho, ya no había marcha atrás.

Eran tiempos en los que no existía el Estatuto de Roma que obliga a impartir justicia, ni se habían reivindicado los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y a las garantías de no repetición.

Una lección para el país

“Con esta experiencia aprendimos que sí se puede hacer un proceso de paz negociado, que es el camino, que el cambio que la sociedad colombiana necesita se debe lograr ganando las elecciones y no con un alzamiento armado que no tiene futuro y no genera ningún beneficio al país”, dice ahora Navarro.

Y es que después de firmar ese acuerdo, rápidamente el Gobierno llegó a pactos con el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, quienes lograron asientos en la Asamblea Nacional Constituyente que construyó la Carta Magna, vigente aún 29 años después. “Fue el mejor regalo que le pudimos haber dejado al país”, dice Luis Guillermo Pardo.

Todo el proceso con el “eme” fue de grandes lecciones para el país: primero, como lo afirma el exministro Rafael Pardo, quien para la época era consejero de paz, “entendimos que debía acordarse un cese el fuego que permitiera negociar, lograr la concentración de las fuerzas y entregar todas las gestiones a una sola persona del Gobierno”. Para ese entonces todo recaía sobre él.

Pero también fue ir arando sobre la tierra arrasada que había dejado el conflicto después del fracaso en los diálogos de paz durante el Gobierno de Belisario Betancur, a quien se le reconoce por ser el primer mandatario en sembrar la semilla del diálogo como mecanismo para finalizar conflictos.

“Era un momento en el que había unanimidad acerca del fracaso del uso de la fuerza. Todos estábamos de acuerdo en que era necesario negociar la paz y abrirles camino a otros procesos”, cuenta Navarro.

Ese impulso llegó a hacerlos superar la mayor dificultad posible. El 26 de abril de 1990 Carlos Pizarro fue asesinado por el Cartel de Medellín, que ya había cegado la vida de otros candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán (Partido Liberal) y Bernardo Jaramillo Ossa (Unión Patriótica).

En la noche, el mismo día que mataron a Pizarro, los excomandantes del M-19 se reunieron para tomar decisiones. “Fue una lesión al proceso de paz, el cartel de Medellín estaba matando a aspirantes presidenciales. ¿Qué hicimos? Cumplir la palabra, por eso el eslogan del partido era ‘Palabra que sí’”, dice Navarro.

Tiempo después se dio la Constituyente y el Partido Alianza M-19, nacido de la desmovilización del M-19, logró escaños en el Congreso y en autoridades regionales. Nunca volvieron a la guerra.

Pero hoy el país se enfrenta a una situación diferente. El Acuerdo con las Farc no logró la legitimidad después del No en el plebiscito y su implementación parece desmoronarse ante el asesinato de los excombatientes, que ya ha cobrado la vida de 200 de ellos.

“Lo que sí deberíamos haber aprendido es la necesidad de proteger y de blindar los acuerdos y rechazar de manera contundente los asesinatos, como el de mi padre, como los que están viviendo hoy”, lamenta María José Pizarro, hija del excomandate Carlos Pizarro.