Pastrana invita a Uribe y a Vargas a un mecanismo de elección de candidatos para las regionales

“Nosotros los amigos de la centroderecha tenemos que buscar un mecanismo antes de la inscripción de candidatos para llegar con candidatos únicos en aquellas ciudades en las que no estemos de acuerdo. Lo que le propongo a Álvaro Uribe y a Germán Vargas es que busquemos un mecanismo para escoger un candidato único en las ciudades que no estamos de acuerdo, en las que puede haber cuatro o cinco candidatos”, detalló Pastrana a EL COLOMBIANO.

La idea del expresidente (1998 - 2002) operaría así: aplicar una encuesta que se haría dos semanas antes de la fecha límite dada por la Registraduría para la inscripción de candidatos, que la selección de la casa encuestadora sea un acuerdo entre todos los partidos, que cada colectividad tenga su auditor de ese mecanismo y que haya un compromiso de que el candidato que gane ese formato tendrá el respaldo de todas esas fuerzas políticas.

Pastrana sostiene que “las elecciones de octubre, como nunca antes de la historia de Colombia, han sido tan importantes. Y creo que a eso no le está dando valor ni el empresariado ni la gente del común porque, si nosotros no ganamos Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, no vamos a volver a ver la Presidencia de Colombia sino en muchísimos años. Por eso la importancia de que nosotros podamos ganar estas elecciones. Y digo “nosotros”, la centroderecha”.

El “pacto” de la centroderecha que plantea el exmandatario uniría a los partidos declarados en oposición al Gobierno Petro. Desde el primer momento de la administración “del cambio” los del Centro Democrático se manifestaron como contendores del petrismo y a ese bando llegó Cambio Radical hace apenas un mes –que había jugado como independiente– empujado por los polémicos ánimos reformistas del Ejecutivo.

El jefe de Nueva Fuerza Democrática está de gira por el país armando el grupo de militantes de ese partido en las regiones, pues tiene hasta el 25 de abril para presentar las listas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es más, el expresidente alega que ese lapso es muy corto para formar las bases de la colectividad y está buscando que esa instancia le amplíe el plazo para entregar los nombres de quienes le acompañarán en su grupo político.