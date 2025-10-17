Un hombre estuvo 19 horas secuestrado durante un ‘paseo millonario’ en Bogotá: lo drogaron y le robaron $40 millones

Un ciudadano en Bogotá vivió 19 horas de angustia luego de ser víctima de un 'paseo millonario' que se inició en la localidad de Chapinero y terminó en una vivienda del noroccidente de la capital.
El hecho ocurrió luego de que el hombre, que salía de un bar en la exclusiva Zona T, abordará un taxi para dirigirse a su casa.
En el trayecto, los delincuentes lo habrían drogado con sustancias tóxicas y posteriormente lo despojaron de sus pertenencias. Bajo los efectos de estas sustancias, la víctima fue trasladada hasta una vivienda en Suba, donde permaneció retenida por cerca de 19 horas.
De acuerdo con las autoridades, durante ese tiempo los secuestradores aprovecharon su estado de vulnerabilidad para obtener información sobre sus cuentas bancarias y así realizar retiros y transferencias por un total de 40 millones de pesos.